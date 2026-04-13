LIV Golf Mexico City 2026, en vivo por Claro Sports

Claro Sports llevará en vivo el regreso de LIV Golf a Chapultepec, con Rahm y DeChambeau luchando por la cima y Ancer, Ortiz y Torque ante su gente

Toda la actividad de LIV Golf México, en vivo por la multiplataforma Claro Sports

LIV Golf vuelve a la Ciudad de México. El circuito más emocionante del golf internacional llegará del 16 al 19 de abril al Club de Golf Chapultepec, una parada marcada por la pelea en la parte alta de la temporada 2026, el empuje de los mexicanos en casa y la expectativa de ver a varias de las principales figuras del circuito competir en uno de los escenarios más reconocibles del calendario internacional. Todo el evento podrá seguirse en vivo por la multiplataforma de Claro Sports.

La cita en territorio mexicano aparece en un momento de máxima tensión dentro de la campaña. Jon Rahm se mantiene como líder individual, rumbo al tricampeonato, gracias a una constancia que lo ha sostenido al frente durante el arranque del año, mientras Bryson DeChambeau llegará encendido tras firmar dos victorias consecutivas. Esa combinación coloca a Chapultepec como una escala clave en la disputa por el liderato del campeonato.

Joaquín Niemann vuelve a la capital mexicana como campeón defensor individual tras lo conseguido en 2025, en tanto Torque GC se presentará con un bloque de fuerte identidad latina y con la presión competitiva de jugar como local. En ese contexto, Abraham Ancer y Carlos Ortiz buscarán convertir la semana en un golpe de autoridad frente a la afición mexicana.

Los mexicanos buscan mandar en casa

Ancer llega como el mexicano mejor colocado en la clasificación individual. El jugador de Torque GC aparece noveno con 132.51 puntos, impulsado por el tercer lugar en Sudáfrica. Su presencia en Chapultepec abre una oportunidad importante para seguir escalando posiciones y para responder ante el público local en una de las paradas más significativas del calendario.

Carlos Ortiz también aterriza en la semana mexicana con argumentos para competir. El integrante de Torque GC ocupa el puesto 15 individual con 92.85 puntos y dos finalizaciones dentro del Top 10. En casa, su reto pasa por transformar esa regularidad en una semana de mayor impacto que lo acerque al grupo de punta y fortalezca las aspiraciones del equipo.

La presencia simultánea de Ancer y Ortiz dentro de Torque GC eleva el peso local de esta edición. A ellos se suma Niemann, ubicado en el puesto 13 individual, y Sebastián Muñoz en un bloque que buscará aprovechar el conocimiento del entorno, el impulso del público y la exigencia de una semana con valor doble: sumar en lo personal y meter de lleno al equipo en la pelea.

La batalla por equipos en Chapultepec

La clasificación por equipos presenta una zona alta muy apretada. Ripper GC llega como líder, seguido por 4Aces GC. Detrás aparecen los Crushers de DeChambeau y el Legion XIII de Rahm, antes de encontrar a Torque. Esa diferencia mantiene abierta la disputa por los puestos de privilegio y convierte a la escala mexicana en una semana de enorme valor para el campeonato colectivo.

Para el equipo latinoamericano, competir en la Ciudad de México representa una oportunidad ideal. Jugar con Ancer y Ortiz en casa, acompañado por un campeón vigente como Niemann, coloca al equipo en un escenario ideal para dar un salto en la tabla.

Clasificación individual LIV Golf 2026

Jon Rahm (Legion XIII) | 579.00 Bryson DeChambeau (Crushers GC) | 476.90 Elvis Smylie (Ripper GC) | 243.64 Anthony Kim (4Aces GC) | 231.81 Thomas Detry (4Aces GC) | 221.10 Thomas Pieters (4Aces GC) | 164.86 Richard T. Lee (Wild Card) | 155.08 Peter Uihlein (RangeGoats GC) | 149.78 Abraham Ancer (Torque GC) | 132.51 Branden Grace (Southern Guards GC) | 115.75 Dean Burmester (Southern Guards GC) | 115.70 David Puig (Fireballs GC) | 107.74 Joaquin Niemann (Torque GC) | 99.78 Lucas Herbert (Ripper GC) | 94.95 Carlos Ortiz (Torque GC) | 92.85

Clasificación por equipos LIV Golf 2026

Ripper GC | 85.75 4Aces GC | 82.50 Crushers GC | 51.25 Legion XIII | 46.25 Torque GC | 43.75 Southern Guards GC | 40.25 Smash GC | 36.00 Fireballs GC | 26.25 RangeGoats GC | 21.75 Cleeks Golf Club | 20.00

¿LIV Golf Mexico City, horario y dónde ver?

La cobertura de LIV Golf Mexico City 2026 podrá seguirse en vivo por la multiplataforma de Claro Sports, que llevará cada jornada del torneo desde el Club de Golf Chapultepec. La señal ofrecerá seguimiento a una de las fechas más atractivas del arranque de temporada, con el duelo entre Jon Rahm y Bryson DeChambeau por la parte alta del campeonato, el regreso de Joaquín Niemann como campeón defensor y la expectativa alrededor de Abraham Ancer y Carlos Ortiz jugando en casa.

Para la afición mexicana, la transmisión representa la posibilidad de seguir de cerca cada ronda de una semana que puede modificar tanto la clasificación individual como la lucha por equipos. Chapultepec recibirá a un field con figuras en gran momento, y Claro Sports será la ventana para acompañar cada golpe de una parada que reúne contexto competitivo, atractivo local y uno de los escenarios más esperados del calendario 2026.

Calendario LIV Golf Mexico City 2026

Ronda 1 | Jueves 16 de abril | 13:15 a 18:00 horas (tiempo del centro de México)

| 13:15 a 18:00 horas (tiempo del centro de México) Ronda 2 | Viernes 17 de abril | 12:15 a 17:00 horas (tiempo del centro de México)

| 12:15 a 17:00 horas (tiempo del centro de México) Ronda 3 | Sábado 18 de abril | 11:45 a 16:50 horas (tiempo del centro de México)

| 11:45 a 16:50 horas (tiempo del centro de México) Ronda 4 | Domingo 19 de abril | 12:05 a 17:00 horas (tiempo del centro de México)

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