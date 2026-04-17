Memo Ochoa se queda fuera otra vez, pero el AEL Limassol toma aire en Chipre

El portero mexicano sigue sin jugar en liga con el AEL Limassol, pero se espera que sea titular en la vuelta de copa el 22 de abril. El equipo lidera el descenso con 40 puntos

Guillermo Ochoa sigue sin jugar en Chipre | Imago7

Guillermo Ochoa volvió a quedarse fuera de la convocatoria del AEL Limassol y esta vez ni siquiera apareció en la banca para el duelo ante el Enosis Neon Paralimni. Su equipo ganó 2-1 este 17 de abril, en un partido que confirma dos realidades distintas: el arquero mexicano sigue sin actividad en la liga chipriota, pero el club encontró resultados en un momento clave del cierre de temporada.

La ausencia de Ochoa ya no es un caso aislado. El portero mexicano hila tres partidos de liga sin jugar en la fase por la permanencia: no vio acción en el 1-1 frente al Ethnikos Achnas del 22 de marzo, tampoco fue convocado en el 0-3 sobre Omonia Aradippou del 4 de abril y ahora volvió a quedar fuera en la victoria ante Enosis. En ese tramo, Panagiotis Kyriakou se adueñó de la portería del conjunto dirigido por Hugo Martins.

Actividad en la Copa

El dato más relevante para Ochoa es que su último partido no fue de liga, sino de copa. El mexicano sí reapareció el 8 de abril en la ida de las semifinales de la Copa de Chipre, donde el AEL cayó 1-2 ante el Pafos. Esa actuación cortó su ausencia competitiva, pero no le devolvió la titularidad en el torneo local, donde el cuerpo técnico volvió a mover piezas y dejó al veterano guardameta fuera del plan inmediato.

Todo apunta a que la apuesta del club pasa por reservarlo para la vuelta copera. Ante Enosis, el entrenador Hugo Martins utilizó un cuadro alterno y que el escenario más probable es ver a Ochoa en el compromiso definitivo frente al Pafos. La vuelta de la semifinal está programada para el miércoles 22 de abril, un partido que luce como la siguiente gran ventana para el mexicano.

Mientras Ochoa espera, el AEL Limassol sí resolvió lo urgente en la liga. El equipos es líder del grupo de descenso con 40 puntos antes de esta jornada tras imponerse 2-1 al Enosis, por lo que se mantiene en la cima de esa mini tabla y con un margen cómodo sobre los puestos comprometidos. Es una diferencia importante porque el cierre del campeonato ya no se trata de pelear algo grande, sino de evitar cualquier sobresalto.

Ochoa se prepara para el Mundial

El contexto también explica por qué la falta de minutos de Ochoa genera ruido en México. No se trata solo de que haya perdido terreno en su club, sino de que el Mundial 2026 está muy cerca y cada ausencia alimenta el debate sobre su lugar en la lista final. Aun así, el veterano arquero sería el primer mexicano que milita en Europa en reportar con la Selección, el próximo 6 de mayo, una señal de que Javier Aguirre todavía lo contempla para el proceso inmediato.

La situación de Memo hoy se mueve entre la incertidumbre y la vigencia. En Chipre, su equipo está ganando sin él en la liga y eso complica cualquier regreso automático al once. Pero al mismo tiempo, el hecho de que haya reaparecido en la copa y que existan reportes sobre su pronta incorporación al Tri demuestra que su nombre sigue teniendo peso, tanto en el vestidor del AEL como en la conversación de la selección mexicana.

Por ahora, el mensaje es claro: Ochoa perdió protagonismo en la liga, pero no ha salido del mapa. El AEL Limassol respira lejos de la zona roja gracias a su victoria sobre Enosis y el siguiente foco está puesto en el 22 de abril, cuando se juegue la vuelta ante Pafos. Ahí, más que en la liga, puede estar la próxima respuesta sobre el presente real del arquero mexicano y sobre el papel que todavía puede aspirar a tener rumbo al verano de 2026.

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