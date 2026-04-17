Argentina vs Colombia en vivo: horario y dónde ver la gran final del Sudamericano sub 17

La ‘Tricolor’ espera cortar una racha de 29 años sin dar la vuelta olímpica en el certamen previo al Mundial.

Argentina vs Colombia, final del Sudamericano sub 17 | Claro Sports

La Selección Colombia espera romper una larga sequía en torneos sub 17 de índole sudamericana. A pesar de ciertas dificultades, el combinado nacional logró instalarse a la final tras ajusticiar a Brasil. Después de la clasificación cafetera, Argentina se instaló en la misma llave luego de eliminar a Ecuador.

Partido imperdible rumbo a la gloria. Los ojeadores de los principales clubes de la élite estarán muy pendientes de qué pueden ofrecer los principales talentos en la gran final. Esto es todo lo que usted debe saber frente al duelo más esperado de la competencia:

Horario y dónde ver a Argentina vs Colombia por la final del Sudamericano sub 17

Este duelo ya tuvo un cambio de horario. Se pactó, desde la Conmebol, que la cita cumbre entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Tricolor’ se disputará a partir de las 5:30 de la tarde (hora COL) y las 7:30 p.m. (hora ARG). DSports transmitirá el juego para toda Sudamérica, mientras que se confirmó una novedad en Colombia. El juego también podrá verse por las señales abiertas de RCN TV y Caracol.

Alineaciones probables de Argentina vs Colombia

Así formaría Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca; Giovanni Baroni, Tobías Goytia, Simón Escobar y Facundo Salinos. DT: Diego Placente.

Así formaría Colombia: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Anderson Murillo; Eider Carrillo, Miguel Agámez; Samuel Martínez, Andrés Mosquera, José Escorcia y Matías Caicedo. DT: Freddy Hurtado.

Últimos resultados de Argentina vs Colombia en el Sudamericano sub 17

Así fue el camino a la gran final para ambas escuadras:

Argentina:

16.04.2026 | Ecuador 1-3 Argentina | Semifinal.

12.04.2026 | Argentina 1-1 Bolivia | Fecha 5.

10.04.2026 | Argentina 0-3 Brasil | Fecha 4.

08.04.2026 | Venezuela 2-3 Argentina | Fecha 3.

04.04.2026 | Perú 1-4 Argentina | Fecha 1.

Colombia:

16.04.2026 | Brasil 0-3 Colombia | Semifinal.

12.04.2026 | Paraguay 0-2 Colombia | Fecha 5.

09.04.2026 | Colombia 0-2 Uruguay | Fecha 4.

07.04.2026 | Colombia 1-0 Chile | Fecha 3.

05.04.2026 | Ecuador 0-0 Colombia | Fecha 1.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Argentina vs Colombia y cuánto paga?

De acuerdo con ChatGPT, hay una mínima ventaja a favor de Argentina, pero le deja el beneficio de la duda a Colombia por el momento en que llega a la cita cumbre. Un duelo bastante parejo, donde las casas de apuestas tienen cuotas muy similares, pero la IA es consciente de que la ‘Tricolor’ va encarrilada.

En las cuotas aproximadas, Argentina paga entre 1.80 y 2.10, mientras que el empate va sobre los 3.00 y el triunfo de Colombia va cerca del 3.20 en su valor.

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