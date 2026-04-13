El Masters, donde la historia se viste de verde: Rory McIlroy iguala a Tiger Woods, Jack Nicklaus y NIck Faldo

El primer Major del año vuelve a ser para el irlandés, quien se repuso de los problemas del sábado para ser el quinto bicampeón de la historia en Augusta

Rory McIlroy | Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Después de las primeras dos rondas y contra todos los pronósticos parecía que Rory McIlroy se iría solo hasta el final para nuevamente ponerse el saco verde en el Masters de Augusta; sin embargo un tropiezo en el tercer día abrió la puerta para que entrara medio mundo a la pelea.

Previo al evento y dada la pobre actuación de las grandes figuras durante el año, los expertos daban como favoritos para ganar el Masters a Cameron Young, Justin Rose y quizá Macintyre o Matt Fitzpatrick. Y así parecía que iba a suceder, pero de pronto, daba la impresión que nadie quería ganar, lo que permitió que Rory retomara su juego en la ronda final y con 12 bajo par convertirse en el cuarto jugador que gana dos Masters en forma consecutiva, algo solo logrado por Nick Faldo, Jack Nicklaus, Tiger Woods y ahora McIlroy. Bastante buen foursome, yo diaria

McIlroy tardo 17 años para ganar su primer Másters y bastó un año para ganar su segundo.

Mención especial merece que quien quedó en segundo lugar fue el jugador número 1 del mundo, Scottie Scheffler, quien al igual que Rory no había hecho nada en todo el año, lo que demuestra lo que puede lograr la adrenalina, la presión, las ganas de ganar un Major y en especial el Masters.

Enhorabuena para Rory McIlroy por este gran triunfo y más aún presenciar lo que esperamos sea el regreso de los dos mejores jugadores del mundo al lugar que merecen y por el que han trabajado.

Totalmente desapercibida pasó la actuación de las estrellas de la LIV Golf, quienes si bien se han ganado todo su derecho a jugar el Masters, en esta ocasión no se vieron ni sus luces. Bryson DeChambeau no pasó el corte, Jon Rahm y Dustin Johnson por ahí de media tabla junto con Sergio García, quien se destacó más por sus berrinches rompiendo bastones que por su juego. Los latinos Carlos Ortiz, Nico Chavarría y Ángel Cabrera tampoco pasaron el corte.

Una vez más el Masters demostró ser el Major número 1 o más importante de los cuatro. Claro que The Open o el US Open son importantes igual que el PGA, pero nada como la tradición, la elegancia, la belleza del Masters. Es Augusta donde el golf alcanza su estado más excelso: es donde la historia de viste de verde.

Te puede interesar: