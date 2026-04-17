Victor Perez lidera la primera ronda del LIV Golf México 2026 con la mejor tarjeta del día

Terminó en la cima de la clasificación al registrar un 9 bajo par, al registrar 11 birdies en la capital mexicana

Victor Perez tuvo la mejor tarjeta del día en la Ciudad de México | Reuters

Victor Perez, del Cleeks Golf Club, se llevó el liderato tras la primera ronda del LIV Golf México 2026. El golfista francés firmó una impresionante tarjeta de 62 golpes, 9 bajo par, para colocarse en la cima de la clasificación. Con 11 birdies a lo largo de su recorrido, Pérez dominó el alto nivel del Club de Golf Chapultepec, aprovechando las condiciones de la cancha y la altitud. Su desempeño incluyó una impresionante secuencia de cuatro birdies consecutivos al final de su ronda.

Jon Rahm, quien compite por Legion XIII, se encuentra en el segundo puesto con un total de 6 bajo par tras una destacada jornada. Rahm, que sumó siete birdies, terminó con un solo bogey en el hoyo 18, pero sigue muy cerca del líder. El capitán del equipo se muestra en una buena posición para luchar por su segundo título de la temporada en los próximos días.

Un grupo de golfistas se ubica en el tercer lugar con un total de 4 bajo par. Entre ellos se encuentran Harold Varner III, Minkyu Kim, Scott Vincent, Ian Poulter, Dustin Johnson, Younghan Song y Thomas Detry. Poulter, quien comenzó a usar lentes de contacto esta semana, destacó que este cambio ha mejorado su putting, siendo su posición 12 en este aspecto del juego.

El grupo de golfistas que se encuentra con 3 bajo par incluye a Dean Burmester y Tom McKibbin, quien recientemente debutó en el Masters. McKibbin sigue demostrando un sólido desempeño en su primer año en los torneos más importantes.

Por su parte, Bryson DeChambeau, quien busca hacer historia convirtiéndose en el primer jugador en LIV Golf en ganar tres torneos individuales consecutivos, comenzó con una ronda de par 71. DeChambeau está empatado en el puesto 29, pero aún tiene tiempo para recuperar posiciones en las siguientes rondas.

En el ámbito local, los golfistas mexicanos de Torque GC, Carlos Ortiz y Abraham Ancer, no tuvieron el mejor inicio. Ortiz logró un empate en par, mientras que Ancer terminó con 2 sobre par. Torque GC, el único equipo con jugadores exclusivamente latinos, ocupa el puesto 12 en la clasificación por equipos después de la primera ronda.

En el lado de los equipos, Legion XIII lidera la tabla con un total de 9 bajo par, apoyado en la excelente actuación de Rahm y el sólido rendimiento de McKibbin y Tyrrell Hatton. 4Aces GC ocupa el segundo lugar con 6 bajo par, seguido por Smash GC y Majesticks Golf Club, empatados en tercer lugar con 5 bajo par.

Cleeks Golf Club, equipo de Pérez, se encuentra en el quinto puesto con un total de 4 bajo par, gracias a la impresionante actuación del golfista francés. La cancha del Club de Golf Chapultepec, aunque desafiante, presentó una media de -0.33 en la ronda, con diez hoyos jugados sobre par. El hoyo más difícil fue el par 3 del hoyo 14, mientras que el par 5 del hoyo 16 resultó ser el más accesible del día.

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