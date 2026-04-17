Marquense vs Municipal en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Marquense Municipal, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense y Municipal se cruzan este fin de semana en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Con realidades distintas pero objetivos igual de urgentes, el partido aparece como una prueba clave en el tramo final de la fase regular, donde cada punto puede marcar la diferencia tanto en la pelea por puestos de liguilla como en la lucha por asegurar tranquilidad en la tabla acumulada.

Marquense tiene 30 puntos y se ubica en la sexta colocación, producto de nueve victorias, tres empates y ocho derrotas. El equipo de Omar Arellano viene de vencer 1-0 a Aurora como visitante en la última jornada, en un triunfo importantísimo para el objetivo principal que es mantenerse en la categoría. La llegada del entrenador mexicano revitalizó al plantel y lo llevó a escalar varias posiciones tras ganar siete de sus últimos nueve partidos, lo que lo dejó sexto también en la tabla acumulada con 53 puntos, cada vez más cerca de asegurar la permanencia.

Por su parte, Municipal tiene 32 puntos y se ubica tercero en las posiciones, producto de nueve triunfos, cinco empates y seis derrotas. El equipo de Mario Acevedo llega con confianza luego de vencer 1-0 a Comunicaciones en una nueva edición del Clásico Nacional, un resultado que le permitió seguir prendido en la pelea por los primeros lugares. Ahora el objetivo será cerrar el torneo con el mejor ritmo posible para llegar fortalecido a los playoffs y consolidarse como uno de los candidatos al título.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Marquense vs Municipal de la jornada 21 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Municipal está programado para el sábado 18 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Municipal hoy

Ni Marquense ni Municipal cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Omar Arellano y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Marquense: Javier Colli; Oscar Linton, David Chuc, Carlos Estrada, Marco Rodas; Diego Casas, Dylan Flores, José Joj, Elías Vásquez; Andy Ruiz y Miguel Escobar. DT: Omar Arellano.

Municipal: Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, Aubrey David; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, Pedro Altán, Cristian Hernández; José Martínez y Erik López. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Municipal:

28 de febrero de 2026 | Municipal 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 30 de noviembre de 2025 | Marquense 0-2 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de septiembre de 2025 | Municipal 3-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 11 de mayo de 2025 | Municipal 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 8 de mayo de 2025 | Marquense 1-1 Municipal | Torneo Clausura 2025

Te puede interesar –