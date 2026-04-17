Luis Díaz, ¿candidato al Balón de Oro 2026?

El colombiano brilla con el Bayern Múnich y su nivel en la temporada lo posiciona como un posible candidato al Balón de Oro, en medio de la lucha por la Champions.

Luis Díaz se reporta con golazo para el Bayern | REUTERS.

Con las semifinales de la UEFA Champions League ya definidas y el Mundial 2026 cada vez más cerca, la carrera por el Balón de Oro comienza a perfilar a sus grandes protagonistas. El prestigioso diario francés L’Équipe ha puesto sobre la mesa los nombres que hoy lideran la contienda por el galardón individual más importante del fútbol mundial, en una temporada marcada por el alto nivel competitivo en Europa.

Dembélé y Olise, cara a cara por el Balón de Oro

En lo más alto de la lista aparecen Ousmane Dembélé, actual ganador del premio y figura del Paris Saint-Germain, y Michael Olise, quien ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada con el Bayern Munich. Ambos jugadores no solo han brillado a nivel individual, sino que además se enfrentarán en las semifinales de la Champions, un duelo que podría inclinar la balanza en la lucha por el Balón de Oro.

Dembélé llega con argumentos sólidos, como su doblete en la serie ante el Liverpool, mientras que Olise fue determinante en la eliminación del Real Madrid, consolidándose como una pieza clave en el esquema del conjunto bávaro.

Luis Díaz se mete en la conversación

En ese mismo escenario aparece con fuerza Luis Díaz, quien vive uno de los mejores momentos de su carrera. El colombiano fue protagonista en la clasificación del Bayern a semifinales, marcando en el vibrante 4-3 ante el Real Madrid en Munich, donde también se reportaron en el marcador sus compañeros de ataque.

El tridente ofensivo del Bayern, conformado por Díaz, Olise y Harry Kane, ha sido determinante en la temporada. El delantero inglés, por su parte, suma una impresionante cifra de 50 goles, lo que lo mantiene también en la órbita del Balón de Oro.

Otros candidatos que no pierden terreno

Más allá de los grandes favoritos, el informe de L’Équipe también incluye a jóvenes y figuras consolidadas que han tenido actuaciones destacadas. Entre ellos aparece Lamine Yamal, quien brilló a nivel individual con el FC Barcelona pese a la eliminación del equipo en Champions.

A la lista se suman nombres como Declan Rice (Arsenal), Nuno Mendes, Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia (PSG), además de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid.

El Mundial 2026, un factor decisivo

La próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, también jugará un papel clave en la elección del ganador. Históricamente, las actuaciones en el Mundial suelen inclinar la votación, especialmente cuando la competencia por el galardón es tan cerrada.

Uno de los puntos que más ha generado debate es la ausencia de figuras como Vinícius Jr. y Kylian Mbappé en el análisis del medio francés. Ambos quedaron eliminados en los cuartos de final de la Champions, lo que habría pesado en su consideración dentro de esta primera lista de candidatos.

Con las semifinales programadas para finales de abril y principios de mayo, y con una hipotética final entre PSG y Bayern que muchos ya catalogan como anticipada, el desenlace de la Champions League podría terminar siendo el factor determinante en la elección del próximo Balón de Oro.

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