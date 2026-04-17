Herediano vs San Carlos en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Herediano San Carlos, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Herediano y San Carlos se enfrentan en un partido clave por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un cruce que puede marcar el rumbo de ambos en el cierre de la fase regular. El Team llega con la presión de sostener el liderato y seguir consolidándose como el principal candidato, mientras que los Toros del Norte intentarán dar un golpe de autoridad para meterse de lleno en la pelea por puestos de clasificación.

Herediano tiene 31 puntos y es el líder del torneo, producto de diez triunfos, un empate y cuatro derrotas. El equipo dirigido por José Giacone viene de vencer 2-1 a Cartaginés como local en su última presentación y atraviesa un gran momento, ya que acumula tres victorias consecutivas, todas ante rivales de peso como Alajuelense y Puntarenas. Ahora buscará sumar nuevamente para confirmarse como el mejor equipo de la fase regular y mantener su ventaja en la cima.

Por su parte, San Carlos tiene 20 puntos y se ubica en la sexta posición, producto de seis triunfos, dos empates y siete derrotas. El equipo de Walter Centeno llega motivado tras golear 4-0 a Guadalupe en casa, un resultado que le permitió cortar una racha negativa de cuatro derrotas seguidas. Sin embargo, el margen de error es mínimo y necesita seguir ganando si quiere mantenerse con opciones reales de entrar entre los mejores, aunque visitar al líder será una prueba durísima.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Herediano vs San Carlos de la jornada 16 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Herediano y San Carlos está programado para el sábado 18 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Carlos Alvarado. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Herediano vs San Carlos hoy

Ni Herediano ni San Carlos cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que José Giacone y Walter Centeno no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Herediano: Dany Carvajal; Keysher Fuller, Keyner Brown, Everardo Rubio, Darryl Araya; Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja, Sergio Rodríguez, Elías Aguilar, Randall Leal; y Marcel Hernández. DT: José Giacone.

San Carlos: Mario González; Osvaldo Rojas, Pablo Fonseca, Jean Carlo Agüero, Gerardo Castillo; Christian Martínez, Roberto Córdoba, Emmanuel Hernández, Jeikel Venegas; Jorman Aguilar y Brian Martínez. DT: Walter Centeno.

Antecedentes y últimos resultados del Herediano vs San Carlos en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y San Carlos:

22 de febrero de 2026 | San Carlos 1-0 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 29 de noviembre de 2025 | Herediano 3-1 San Carlos | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de agosto de 2025 | San Carlos 2-2 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de abril de 2025 | San Carlos 1-1 Herediano | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 22 de febrero de 2025 | Herediano 2-1 San Carlos | Torneo Clausura 2025

Te puede interesar –