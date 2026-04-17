¿Quién es el máximo goleador del Clausura 2026 de Guatemala?

Los tres que pelearán hasta el final del torneo

Martínez, Casas y Fajardo (Mixco Facebook|Marquense Facebook| Mictlán Facebook)

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala está llegando a su fin. Restan dos jornadas para la definición de la fase inicial, que dará luego pase a la instancia de cuartos de final de la que participarán los mejores ocho equipos. Tal y como lo establece el reglamento, el máximo artillero de la competencia es quien más cantidad de tantos suma a lo largo de las 22 jornadas, y hasta el momento la cima está igualada.

El argentino Nicolás Martínez, del Deportivo Mixco y el uruguayo Diego Casas, del Deportivo Marquense, son con 13 goles los dos máximos goleadores del torneo. Lo cierto es que el atacante ‘chicharroneros’ ya no es noticia por su cuota goleadora ya que ha sido el máximo anotador de Guatemala en los anteriores dos torneos, y tiene todo dado para poder coronarse por tercera ocasión seguida.

Martínez viene de anotar 12 goles en el Clausura 2025, otros 14 en el Apertura 2025, y ya lleva 13 en el vigente Clausura 2026. Su aporte para el equipo de Mixco ha sido determinante primero para evitar en su momento el descenso, luego para quedar segundo en la general y ahora intentará gracias a sus tantos llegar al gran objetivo del club que es meterse en una final.

Gracias a este rendimiento sostenido, el nombre de Martínez llegó incluso a aparecer en el debate público como posible alternativa para la Selección de Guatemala. No obstante, el cuerpo técnico liderado por Luis Fernando Tena nunca terminó de considerar seriamente esa opción, más allá del buen momento del delantero.

Top 5

Nicolás Martínez, Mixco: 13 goles

Diego Casas, Marquense: 13 goles

Willy Fajardo, Mictlán: 10 goles

Dairon Reyes, Comunicaciones: 9 goles

Sebastián Colón, Mictlán: 9 goles

Si bien nunca hubo una explicación oficial, distintas versiones apuntan a que su nacionalidad argentina y su edad influyeron en la decisión. Con 35 años, Martínez atraviesa un gran presente goleador, pero no cuenta con la proyección a largo plazo que busca el proyecto del seleccionado. Aun así, su rendimiento en la liga lo mantiene como uno de los delanteros más determinantes del fútbol guatemalteco en la actualidad

Por su parte, el atacante uruguayo realmente sorprendió con su temporada teniendo en cuenta que venía de torneos bajos en cuanto a rendimiento, y le tocaba liderar una ofensiva que rara vez se destaca en este ámbito. Marquense había perdido jugadores importantes en ataque y él tenía que llevar la bandera de un equipo que además debía pelear por no descender.

Le sentó bien la responsabilidad a Casas, que si bien en más de una oportunidad recalcó que está feliz y espera ser el goleador del torneo, su objetivo es que los goles sirvan para dejar al Marquense en la máxima categoría, situación que hasta el momento no está garantizada y que se resolverá a lo largo de las siguientes dos jornadas de competencia.

Quien completa el podio de máximos anotadores es el guatemalteco Willy Fajardo, quien al mando de la delantera de los ‘conejos’ de Mictlán, anotó 10 tantos en lo que va de competencia para ser el chapín con más cantidad de gritos. Si bien suena realmente difícil que vaya a igualar o superar a los de arriba, dado que debería anotar muchos goles en dos partidos, habrá que ver qué pasa.

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