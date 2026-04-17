¿Alexander Sorloth o Vedat Muriqi? El posible fichaje bomba del Barcelona tras el Mundial 2026

El supuesto interés del Barcelona por Julián Álvarez parece haberse congelado y nombres como Alexander Sorloth y Vedat Muriqi han tomado fuerza

Alexander Sorloth y Vedat Muriqi: las opciones de Barcelona | Reuters

Aunque Joan Laporta dejó claro en su momento que el FC Barcelona contemplaba la renovación de Robert Lewandowski, el panorama parece haber cambiado en los despachos del club. Desde el entorno catalán surgen versiones que colocan a Julián Álvarez como uno de los principales objetivos para reforzar el ataque, un interés que no es nuevo pero que cobra mayor relevancia conforme se acerca el próximo mercado de fichajes.

En caso de no concretarse la operación por el delantero argentino, la directiva blaugrana ya tendría identificadas otras alternativas como Alexander Sorloth y Vedat Muriqi, quienes han ganado terreno en la lista de posibles incorporaciones. De cara al escenario posterior al Mundial de 2026, la consigna es clara: encontrar un ‘9’ que eleve la cuota goleadora, aunque las opciones que cumplen con el perfil exigido por el club se reduzcan prácticamente a sólo tres nombres.

Según información del diario Sport, el FC Barcelona ya perfila un plan alternativo en caso de que no logre concretar la llegada de Julián Álvarez, actual delantero del Atlético de Madrid. En ese escenario, el nombre de Vedat Muriqi emerge con fuerza dentro de la dirección deportiva, respaldado por una temporada sobresaliente en la que suma 21 goles, a solo dos de Kylian Mbappé en la carrera por el Pichichi.

El perfil del atacante del RCD Mallorca resulta especialmente atractivo para el esquema de Hansi Flick: sus 1.91 metros de estatura lo convierten en una referencia dominante en el juego aéreo, mientras que su olfato goleador refuerza su valor como ‘9’ de área. Aunque el club aún no ha entablado negociaciones directas, ya habría iniciado contactos preliminares mediante intermediarios para explorar su situación. Con una cláusula de rescisión fijada en 40 millones de euros y contrato vigente hasta 2029, cualquier avance requerirá una negociación estructurada entre las partes para definir las condiciones de un posible traspaso.

Otra de las alternativas que comienza a tomar forma en el radar del FC Barcelona es Alexander Sorloth. De acuerdo con el especialista en el mercado de fichajes Matteo Moretto, existe una posibilidad real de que el delantero noruego pueda convertirse en opción para el conjunto blaugrana. Actualmente en el Atlético de Madrid, el atacante cuenta con una cláusula de rescisión cercana a los 35 millones de euros y un panorama que lo obliga a replantear su futuro, especialmente tras haber quedado relegado a un rol secundario por detrás de Julián Álvarez.

Más allá de su situación actual, Sorloth ha demostrado ser un delantero incómodo para el Barcelona a lo largo de su paso en el fútbol español. Sus registros lo respaldan: suma siete goles en 15 partidos enfrentando al conjunto catalán con las camisetas de la Real Sociedad, el Villarreal CF y el propio Atlético, suficiente para ponerse como uno de los fichajes que podría romper el próximo mercado de fichajes.

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