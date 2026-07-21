Así luce Santo Domingo, la ciudad sede de los Juegos Centroamericanos 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

La capital de República Domincana presenta una infraestructura renovada, una amplia red hotelera y el recorrido de la antorcha como símbolo del inicio de la fiesta

Así luce Santo Domingo previo al inicio de los Juegos Centroamericanos
Así luce Santo Domingo previo al inicio de los Juegos Centroamericanos | @SDQ2026

Santo Domingo está a días de recibir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La capital de la República Dominicana apura los preparativos para recibir a miles de atletas, entrenadores y delegaciones que participarán en esta justa.

La ciudad presume una combinación de infraestructura deportiva renovada, conectividad aérea y capacidad hotelera como parte de la estrategia para albergar una de las competencias más importantes del ciclo olímpico y el objetivo es ofrecer una experiencia a la altura. Lee más en esta nota.

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