Así luce Santo Domingo, la ciudad sede de los Juegos Centroamericanos 2026

La capital de República Domincana presenta una infraestructura renovada, una amplia red hotelera y el recorrido de la antorcha como símbolo del inicio de la fiesta

Así luce Santo Domingo previo al inicio de los Juegos Centroamericanos | @SDQ2026

Santo Domingo está a días de recibir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La capital de la República Dominicana apura los preparativos para recibir a miles de atletas, entrenadores y delegaciones que participarán en esta justa.

La ciudad presume una combinación de infraestructura deportiva renovada, conectividad aérea y capacidad hotelera como parte de la estrategia para albergar una de las competencias más importantes del ciclo olímpico y el objetivo es ofrecer una experiencia a la altura. Lee más en esta nota.

Te puede interesar: