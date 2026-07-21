México arranca con paso perfecto en el waterpolo femenil de los Juegos Centroamericanos 2026 y apunta al oro

La selección mexicana femenil venció a Venezuela y Puerto Rico en Santo Domingo en las primeras jornadas de la justa

México sueña con la medalla de oro en al disciplina acuática | Claro Sports

La actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 ya comenzó, aunque la ceremonia de inauguración se celebrará oficialmente este viernes 24 de julio en República Dominicana. El waterpolo fue una de las primeras disciplinas en entrar en acción y México inició su participación con resultados contundentes en la rama femenil que lo colocan como uno de los protagonistas del certamen.

La delegación mexicana, vigente campeona de la justa regional, busca mantener su dominio histórico mientras aprovecha el torneo como parte de un proyecto de largo plazo que tiene como objetivo acercarse a una futura clasificación olímpica. Además, varias disciplinas repartirán plazas directas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El recorrido rumbo a la inauguración comenzó desde el 11 de abril con el encendido de la llama centroamericana en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Desde entonces, el fuego recorrió las 31 provincias de República Dominicana antes de llegar al Estadio Félix Sánchez, donde este viernes, a las 19:00 horas locales, se realizará la ceremonia oficial.

México domina el waterpolo y sueña con hacer historia

La actividad del waterpolo comenzó este lunes. México tuvo un inicio inmejorable en la fase de grupos femenil al conseguir dos victorias consecutivas que lo encaminan a la siguiente ronda.

En su debut, el conjunto mexicano goleó 25-4 a Venezuela y, este martes 21 de julio, derrotó por 19-13 sobre Puerto Rico, rival al que también había derrotado semanas atrás para conseguir su clasificación a estos Juegos Centroamericanos.

La capitana Lucía Carballo explicó que el objetivo del grupo va mucho más allá del torneo regional y que el sueño de representar a México en unos Juegos Olímpicos sigue siendo la principal motivación del equipo.

“Unos Juegos Olímpicos son el sueño de cada atleta, obviamente. Ahora que vamos por ese oro y queremos hacer historia, ojalá podamos seguir ese camino y nos puedan seguir apoyando para llevarnos a todas, sobre todo a las pequeñas que hay en este equipo, a seguir y conseguir ese logro con el que todas soñamos.”

Las mexicanas también han tenido que adaptarse a las exigentes condiciones climáticas de Santo Domingo, disputando sus encuentros por la mañana con temperaturas cercanas a los 33 grados y una elevada humedad. El entrenador Carlos Benítez destacó que el equipo combina juventud con experiencia y que el objetivo es colocar al waterpolo mexicano entre los deportes más importantes del país.

“Los deportes acuáticos en México tienen mucha tradición, sobre todo los clavados. El waterpolo es un equipo que mezcla jóvenes y jugadoras de experiencia y queremos ser el primer equipo en ganar los Juegos Centroamericanos. Queremos hacer historia en México y que sea un deporte como los grandes, como los clavados”.

Guatemala vuelve a competir bajo su bandera

Uno de los momentos más significativos de esta edición será el regreso oficial de Guatemala compitiendo bajo sus símbolos nacionales. Hace tres años, durante la edición 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el país centroamericano atravesaba una suspensión del Comité Olímpico Internacional, por lo que sus deportistas participaron como atletas neutrales. Compitieron vestidos de blanco, sin poder utilizar su bandera ni escuchar su himno durante las ceremonias de premiación, pese a conquistar una importante cantidad de medallas.

La suspensión fue levantada en 2024, antes de los Juegos Olímpicos de Paris, permitiendo el regreso de Guatemala con todos sus emblemas nacionales. En Santo Domingo 2026, la delegación vuelve a desfilar con su bandera y representar oficialmente a su país. El capitán de la selección guatemalteca de waterpolo, Marlon Valdés, aseguró que el crecimiento deportivo del país continúa dando resultados.

“Allá en el país se trabaja fuerte en el deporte y ese es el objetivo, ir creciendo cada vez más y más. Somos un país pequeño, pero siempre traemos muy buenos exponentes a este tipo de competencias”.

México busca refrendar su dominio regional

La edición 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe tiene un significado especial para México, ya que el país ha sido uno de los grandes impulsores históricos de esta competencia y llega nuevamente como el principal favorito para terminar en lo más alto del medallero.

México y Cuba han marcado la historia de estos Juegos. De las 24 ediciones disputadas, la delegación mexicana ha finalizado como líder en 13 ocasiones y además buscará conquistar por tercera edición consecutiva el primer lugar del medallero.

La expectativa es superar las 353 medallas totales obtenidas en la edición anterior, incluidas 145 preseas de oro, aunque el panorama será más exigente por el crecimiento que han mostrado países como Colombia y la propia Guatemala en distintas disciplinas.

Más allá de la lucha por las medallas, los Juegos Centroamericanos y del Caribe representan una competencia estratégica rumbo al siguiente ciclo, ya que 20 de las 35 disciplinas otorgarán boletos directos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, convirtiendo a Santo Domingo 2026 en una de las primeras grandes escalas del camino rumbo a las próximas competencias continentales.

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