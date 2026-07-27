¿Cómo quedaron los colombianos este domingo 26 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Un total de 13 medallas fueron ganadas por la delegación de Colombia en el día 2 de los Juegos Centroamericanos 2026.

Colombia es campeón del waterpolo femenino | Comité Olímpico Colombiano

Día 2 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se disputan en Santo Domingo, República Dominicana, y Colombia sigue dando de que hablar. En una jornada donde los deportes acuáticos fueron los grandes protagonistas, los ‘cafeteros’ se metieron en varios podios.

Tiro con arco, patinaje artístico, ciclismo de ruta, judo, taekwondo, esquí náutico y waterpolo, son los deportes que le han dado preseas a Colombia. La segunda jornada oficial de Santo Domingo 2026 culmina con 19 medallas para la ‘tricolor’ y la segunda casilla en el medallero general.

Resultados de los colombianos hoy domingo 26 de julio en Santo Domingo 2026

Este domingo 26 de julio, los colombianos celebraron al por mayor. Desde muy temprano, la Selección Colombia Femenina de waterpolo se alistó para enfrentar la final de la categoría ante México. Ambos seleccionados ya se habían enfrentado en la primera fase y la victoria había sido para las aztecas. No obstante, el deporte dio revancha y las ‘cafeteras’ se colgaron la medalla de oro tras un marcador de 11 a 10.

El agua siguió salpicando a Colombia. El esquí náutico fue una de las gratas sorpresas de esta jornada. Allí, Daniela Verswyvel se bañó en oro en la prueba de women’s tricks. Misma competencia en la que Martina Piedrahita se colgó la medalla de plata. No pasó mucho tiempo para volver a ver a estas atletas en el podio. Pues, horas más tarde, Martina se coronó campeona de la modalidad de salto y Daniel fue segunda.

Por otro lado, la puntería también hizo de las suyas este domingo. Mariana Rodríguez, Sara López y Alejandra Usquiano se adjudicaron la medalla de bronce en la modalidad de equipos femenino del tiro con arco compuesto. Otro tercer lugar que se dio en esta jornada fue el de John Pérez, judoca de 81 kg que derrotó a Alexis Harrison de Panamá para hacerse con el bronce centroamericano.

Yendo por la línea del contacto, el taekwondo también dio alegrías. Danna Ramírez se bañó en bronce en la categoría de 46 kilógramos y Andrea Ramírez fue subcampeón de los 49 kilógramos. La colombiana de 27 años cayó en la final ante Daniela Souza de México.

Colombia se guardó lo mejor para el final. El patinaje artístico, todo un arte de deporte, le otorgó dos medallas de oro a la ‘tricolor’. Deivi Camilo Rojas en el free skating y María Paulina Pérez en la prueba de solo femenino. El colombiano de 22 años registró un puntaje de 97,17 y la ‘cafetera’ de 31 dejo un saldo de 78,12. Además de esto, Paulina Ruiz se colgó la medalla de plata en la prueba de estilo libre.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

En la jornada del domingo 26 de julio, Colombia tuvo un festival de medallas para su delegación. Los ‘cafeteros’ se hicieron acreedores de 13 medallas en el último domingo del mes de julio. Los más destacados fueron Deivi Camilo Rojas y María Paulina Pérez, quienes se bañaron en oro en el patinaje artístico. Junto a ellos Martina Piedrahita y Daniela Verswyvel se llevaron todas las miradas en el esquí náutico. Y, por último, la Selección Colombia Femenina de waterpolo gritó campeón.

Así las cosas, los atletas colombianos acumularon un total de 13 medallas en el día 2 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Cinco preseas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, fue el saldo de los ‘cafeteros’ para quedar instalados en la segunda posición del medallero general.

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports se establece como la mejor opción para seguir todas las acciones de los Juegos Centroamericanos 2026. Este medio brinda una cobertura multiplataforma en sus canales de televisión, plataforma digital y canal de YouTube. Por otro lado, el canal oficial de la competición Centro Caribe Sports cuenta con todas las acciones en su canal de YouTube.

Para territorio local, República Dominicana. RTVD (Canal 4) es el canal oficial del evento. En Puerto Rico, la transmisión es mediante Telemundo. Y en territorio norteamericano, este evento continental podrán sintonizarse a través del canal oficial de la competición en sus redes sociales.

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