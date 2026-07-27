¿Cuántas medallas obtuvo Guatemala este 26 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

La delegación de Guatemala amplió su cosecha de medallas gracias a resultados en tiro deportivo, remo, tiro con arco y taekwondo.

El tiro deportivo hizo historia este 26 de julio | Comité Olímpico Guatemalteco

Guatemala volvió a tener una actuación destacada en la segunda jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde amplió su cosecha de medallas gracias a resultados en tiro deportivo, remo, tiro con arco y taekwondo. La delegación chapina cerró el día con un oro, dos platas y tres bronces, manteniéndose entre las protagonistas del medallero y consolidando el buen inicio de la competencia.

La primera alegría para el equipo guatemalteco llegó en el remo. Lesli González y Nicolle González subieron al podio tras finalizar en el tercer lugar de la prueba de doble par de remos cortos femenino. Con un tiempo de 7:35.19, las nacionales conquistaron la medalla de bronce y abrieron el camino para una jornada que terminaría siendo una de las más productivas para Guatemala.

Más adelante fue el turno del tiro con arco. Pedro Salazar, Marcelo del Cid y Julio Barillas obtuvieron el bronce en la modalidad de arco compuesto por equipos, aportando una nueva presea para la delegación y confirmando el buen nivel del conjunto guatemalteco en las competencias colectivas.

El tiro deportivo lideró la cosecha de medallas

La disciplina que más éxitos entregó fue el tiro deportivo. Sebastián Bermúdez, Carlos Padilla y Santiago Romero se proclamaron campeones en la prueba por equipos de skeet masculino, estableciendo además un nuevo récord centroamericano y del Caribe con 344 platos derribados. El resultado le dio a Guatemala su primera medalla de oro de la jornada.

Bermúdez también destacó en la competencia individual al quedarse con la medalla de plata, mientras que Emily Padilla repitió ese resultado en el skeet femenino. Ambos aportaron dos nuevas preseas para una disciplina que volvió a ubicarse entre las principales fortalezas de la delegación nacional.

El taekwondo también sumó al medallero gracias a Nicolle Way, quien obtuvo el bronce en la modalidad de kyorugui, categoría de menos de 49 kilogramos. Con ese resultado, Guatemala cerró el día con seis medallas y mantuvo el impulso mostrado desde el inicio de los Juegos.

Tras dos jornadas de competencia, la representación guatemalteca continúa escalando posiciones en el medallero general y conserva el objetivo de seguir sumando preseas en los próximos días. Con varias disciplinas aún por entrar en acción, la delegación buscará mantener el protagonismo y consolidarse como una de las más fuertes de Centroamérica en Santo Domingo 2026.

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

País Oro Plata Bronce Total 1. México 13 14 10 37 2. Cuba 6 1 6 13 3. Colombia 5 7 5 17 4. Venezuela 3 4 7 14 5. Guatemala 2 4 4 10 6. República Dominicana 2 2 6 10 7. Puerto Rico 2 2 5 9 8. El Salvador 2 1 4 7 9. Costa Rica 1 2 0 3 10. Panamá 1 0 1 2 11. Guadalupe 0 0 1 1 12. Trinidad y Tobago 0 0 1 1

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