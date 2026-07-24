Inauguración Juegos Centroamericanos 2026, en vivo por Claro Sports: horario, dónde ver y todo sobre la ceremonia

La justa comenzará el viernes 24 de julio en Santo Domingo, República Dominicana, donde México será una de las delegaciones protagonistas

El Estadio Félix Sánchez albergará la inauguración de Santo Domingo 2026 | Imago7

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comenzarán oficialmente este viernes 24 de julio con una ceremonia de inauguración que reunirá deporte, música, danza y recursos audiovisuales en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. El acto marcará el inicio de la edición número 25 y el centenario de la competencia regional.

El evento tendrá un significado adicional debido a que los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebran 100 años desde su primera edición, la cual se llevó a cabo en la Ciudad de México en 1926. Por ello, la organización preparó una producción denominada Ceremonia Centenaria.

El Comité Organizador adelantó que el espectáculo buscará representar a las 37 delegaciones participantes. La propuesta combinará elementos de la cultura dominicana con referencias a los países de Centroamérica y el Caribe que participan en la justa regional. Además, más de seis mil atletas formarán parte de Santo Domingo 2026, por lo que la apertura servirá como el primer encuentro de todas las delegaciones antes del inicio de las competencias.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es la Inauguración de los Juegos Centroamericanos 2026?

La inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se realizará el viernes 24 de julio, a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Estadio Olímpico Félix Sánchez, ubicado en Santo Domingo, República Dominicana. Este mismo inmueble también está contemplado para recibir la ceremonia de clausura al finalizar el programa deportivo el próximo 8 de agosto.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 90 minutos, periodo en el que se realizará el desfile de las delegaciones, los actos protocolarios y las presentaciones culturales y musicales preparadas por el comité organizador.

¿Quién transmite en vivo la ceremonia de apertura de Santo Domingo 2026? TV y online

La ceremonia de inauguración de Santo Domingo 2026 se podrá seguir en vivo a través de Claro Sports, que llevará la apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a su audiencia en México. La cobertura permitirá seguir el ingreso de las delegaciones, el encendido del pebetero, los actos oficiales y las presentaciones artísticas. La transmisión estará disponible mediante la multiplataforma de Claro Sports, tanto para quienes busquen verla por televisión como para quienes prefieran seguirla en línea.

La programación comenzará antes del inicio de la ceremonia para ofrecer el contexto de la competencia, la llegada de los atletas y los detalles del evento. El arranque está programado para las 17:00 horas del centro de México.

¿Cuál es el concepto de los Juegos Centroamericanos 2026 y por qué es especial?

La ceremonia fue desarrollada bajo el lema “100 años de unión, una sola región, un mismo corazón”, concepto que busca recordar la historia de los Juegos y mostrar la relación deportiva y cultural entre los 37 países participantes.

La producción incluirá música, danza, tecnología y recursos audiovisuales para recorrer distintos momentos de la competencia desde su nacimiento en 1926 en la Ciudad de México. También tendrá referencias a la identidad dominicana y caribeña, sin dejar de lado la representación de cada delegación.

Cabe destacar que el espectáculo será presentado en dos idiomas, en español e inglés, con la intensión de dar a conocer la diversidad lingüística de la región, ya que que en varias naciones se habla uno u otro idioma, incluso los dos.

¿Qué artistas están confirmados y qué esperar de la inauguración?

Uno de los principales elementos confirmados es la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional Dominicano, que estarán bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, quien trabaja junto con el productor musical Antonio González y Alberto Zayas en la creación de los arreglos y la banda sonora.

La música tendrá un papel central durante los 90 minutos del espectáculo, acompañando el recorrido histórico y los actos protocolarios. Cabe destacar que el grupo Ilegales cantará el tema ‘Corazón de Fiesta’, el tema ofician de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, por lo que se espera vivir una verdadera fiesta tanto en el campo como en las gradas.

El comité organizador reveló que se busca priorizar la narrativa en el evento del próximo 24 de julio, más que la aparición de artistas populares que podrían generar un mayor interés en la gente. Aunque aseguró que se espera un gran espectáculo al contar con más de mil drones, tres escenarios funcionando al mismo tiempo y de manera simultánea. También se contará con más de 900 bailarines y 30 mil luces led en las gradas para que el público forme parte de la ceremonia inaugural.

¿Cuántas delegaciones desfilarán y por qué México es la primera en salir?

Un total de 37 delegaciones desfilarán durante la ceremonia inaugural, representadas por sus atletas, abanderados y cuerpos técnicos. Más de 6,000 competidores participarán en la edición de Santo Domingo 2026, donde México será el primer representativo en ingresar al estadio como parte del reconocimiento a su lugar en la historia del evento. La Ciudad de México fue sede de la primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1926, por lo que su aparición abrirá simbólicamente el desfile del centenario.

Después de México continuará el ingreso del resto de las delegaciones, mientras que República Dominicana, como país anfitrión, cerrará el recorrido. El desfile será uno de los momentos con mayor carga histórica de la ceremonia, al conectar el origen de los Juegos con su edición número 25.

La inauguración dará paso a más de dos semanas de competencias en Santo Domingo. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, los cuales podrás vivir a través de la multiplataforma de Claro Sports para todo México.

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