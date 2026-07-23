Santo Domingo abre un museo por los 100 años de los Juegos Centroamericanos

Recorre los momentos, protagonistas y países que han formado parte de la competencia multideportiva regional más antigua del mundo

Museo de los Centroamericanos | Claro Sports

Los 100 años de historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe son celebrados con un museo temporal que recorre los momentos, protagonistas y países que han formado parte de la competencia multideportiva regional más antigua del mundo.

La exposición se encuentra en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, y está distribuida en dos niveles y tres zonas. El recorrido destaca el legado de República Dominicana y de otras delegaciones que han participado en la justa desde su primera edición, como la delegación mexicana.

El museo también cuenta con un espacio interactivo dirigido a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de acercarlos a las diferentes disciplinas y motivarlos a iniciar su propio camino en el deporte.

Entre las piezas exhibidas se encuentran los spikes utilizados por el dominicano Félix Sánchez en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde conquistó la medalla de oro en los 400 metros con vallas.

Los visitantes también pueden observar el dispositivo hermético utilizado para transportar la llama centroamericana, así como la antorcha creada para la edición del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La exposición recupera historias como la de la atleta cubana Ana Fidelia Quirot, quien regresó a las pistas durante los Juegos de Puerto Rico 1993 y ganó la medalla de plata en los 800 metros después del accidente que puso en riesgo su carrera.

México también ocupa un lugar dentro del recorrido mediante la figura de Nuria Diosdado. La nadadora artística es presentada como la atleta femenina con más medallas de oro en la historia de la competencia, con un total de 18 preseas doradas.

El museo recuerda además a las mascotas que han acompañado algunas ediciones del certamen, desde Cuco, presentado en La Habana 1982. A casi un siglo de su creación, los Juegos Centroamericanos y del Caribe mantienen un legado que muestra la capacidad del deporte para reunir a distintos países alrededor de una misma competencia.

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