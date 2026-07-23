La delegación mexicana busca el éxito en Santo Domingo 2026 con una combinación de experiencia y juventud

El equipo combina atletas experimentados y jóvenes talentos con el fin de sumar puntos para el ranking olímpico y proyectar el relevo generacional

México busca dominar en centroamericano. Foto: soycom.org

México afrontará los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con una delegación integrada por 1,041 personas entre atletas, entrenadores, personal médico, oficiales y equipo de apoyo. La expedición representa uno de los movimientos deportivos más amplios del país durante el ciclo de cara a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y reúne a competidores de distintas edades que buscarán resultados inmediatos.

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, en entrevista con Claro Sports destacó la gran inversión económica que han realizado para que los atletas puedan competir en Santo Domingo. “Estos juegos aproximadamente hace 4 años, 3 años fueron de 66 millones. La Conade nos está dando 40 millones y nosotros estamos generando otros 33 millones (para esta edición). Entonces son 1040 integrantes, boletos de avión, hospedaje, alimentación, uniformes, uniformes de competencia”, desglosó la directiva.

La conformación de la delegación mexicana incluye una mezcla de experiencia y juventud. En disciplinas como gimnasia, clavados y atletismo aparecen atletas que comienzan su recorrido internacional junto a competidores que ya participaron en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos. Esta combinación forma parte de una estrategia que busca obtener resultados en Santo Domingo y al mismo tiempo detectar a quienes podrían sostener el recambio durante los próximos ciclos.

“De las más jovencitas son gente también de gimnasia, también de clavados, también tenemos algunas de atletismo, entonces está variadito, hay un entreveramiento generacional interesante y la reserva nacional de todos los atletas que estamos, nosotros tenemos un análisis en el Comité Olímpico de más de 5,000 atletas que pueden proyectarse a corto, mediano y largo plazo para llegar al 2032 con grandes equipos”, comentó.

Sobre la expectativa de la actuación de la delegación mexicana, María José Alcalá expresó: “La verdad es que yo siempre me voy a sentir muy orgullosa de los atletas, independientemente del resultado, porque ellos dan la cara por México, ellos nos representan, ellos siempre dicen: ‘Aquí estamos, de aquí somos’. Entonces, la verdad, qué bueno que les fue muy bien a los muchachos de waterpolo, que han pasado por situaciones complejas, difíciles”.

Taekwondo busca iniciar el ciclo con puntos para el ranking

El taekwondo mexicano llegará a Santo Domingo con una expectativa centrada en las medallas y en el inicio de la suma de puntos para el ranking olímpico. La apertura de esta ventana convierte la competencia en una oportunidad para comenzar el camino hacia la clasificación directa.

Los integrantes del equipo viajaron con anticipación a República Dominicana y realizaron su primer entrenamiento en la Villa Centroamericana. La preparación continuó mientras se completaban los trabajos en los espacios destinados a las pruebas de formas y combate. El pabellón de formas estaría disponible el sábado y el área de combate quedaría lista el domingo. Las condiciones de humedad y calor también forman parte de la adaptación. Los deportistas comenzaron a trabajar desde su llegada para ajustar la carga física y evitar que el clima afecte su rendimiento. Entre las principales opciones de México a medalla aparece Leslee Soltero en la división de menos de 67 kilogramos. La taekwondoín participará por segunda ocasión en unos Juegos Centroamericanos y llega como una de las candidatas al título.

“Todavía no la conocemos. Bueno, competimos aquí en el clasificatorio, pero no sabemos exactamente que sea el mismo gimnasio. Es que hay varios complejos ahí mismo del centro deportivo. Entonces más o menos lo ubicamos en todo el centro deportivo, pero no exactamente el complejo en donde vamos a estar. No, todavía no nos confirman. Creo que al parecer ya mañana entrenaremos por allá, pero todavía no nos lo confirman. Yo creo que ya hasta mañana nos harían saber si ya mañana podemos entrar en el área de entrenamiento de allá y ya poder salir de aquí de las villas a conocer”, explicó la deportista.

En tanto, Rubén Nava competirá en menos de 74 kilogramos y vivirá sus terceros Juegos Centroamericanos. El mexicano ha señalado esta participación como su “último baile” dentro de la justa regional y su objetivo es cerrar el proceso con la medalla de oro.

“Es una competencia muy importante, donde empiezan a destacar los que se apuntan justamente para los Juegos Olímpicos. Entonces yo creo que hay que tener bien claro qué es lo que nosotros queremos. Digo, en lo personal es mi tercera participación y me ha ido muy bien en mis competencias pasadas de centroamericanos. Espero que esta no sea la excepción. Vengo con toda la mentalidad bien clara que es la medalla de oro, ganar y representar y dejar a México en lo más alto”, afirmó.

El cálculo del cuerpo técnico es que estas figuras ayuden a México a competir por el primer lugar del medallero de taekwondo. La delegación también espera aportaciones de atletas jóvenes que buscan consolidarse en la selección mayor.

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