México clasifica con equipo completo de boxeo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La selección mexicana de boxeo tuvo una destacada actuación en el clasificatorio celebrado en Guadalajara

México clasifica con equipo completo de boxeo | @COM_Mexico

La selección mexicana de boxeo tuvo una destacada actuación en el clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrado en Guadalajara, donde logró cuatro medallas de oro y seis bronces. En este evento selectivo regional, México clasificó con equipo completo, ganando los 14 boletos para la justa dominicana, a celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto.

La selección nacional élite conquistó medallas de oro con la campeona mundial juvenil, Valeria Amparán, en la división de los 51 kilogramos, con triunfo por decisión sobre la venezolana Irismar Cardozo. La olímpica de Paris 2024, Citlalli Ortiz, se coronó en 70 kilos, al vencer por decisión a la colombiana, Shirleidis Orozco; Darianne Hernández, también por decisión ganó oro en 65 kilogramos sobre la venezolana Youly Mena; en tanto, Lorien Elizabeth Alonso en 75 kilos superó por decisión dividida a la venezolana Maryelis Yriza.

Las medallas de bronce fueron para Guadalupe Sherlyn Torres (57 kg.), Paula Jazmín Hernández (60 kg), Christopher Santos (55 kg), Hugo Yahir Barrón (65 kg), Abel Álvarez (70 kg) y Emilio Molina (90kg).

En cuartos de final quedaron Ariadna Gil Alonso (54 kg), Harold Armin Santos (60 kg), Emiliano Reducindo (80 kg) y Javier Cruz Hernández (+90 kg), los cuatro con boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El certamen contó con la participación de más de 80 atletas de 13 países del área como Barbados, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela y México.

De esta manera, México logró 14 cupos a Santo Domingo 2026 (siete en cada rama). Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

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