El embajador de Irán en México es tajante: “Sin Irán no va a ser un Mundial de amistad y paz”

Pasandideh recordó que uno de los principios fundamentales establecidos por la FIFA es que los países anfitriones deben garantizar la seguridad de todos los equipos participantes

Abolfazl Pasandideh habla con Uno TV | Captura y Reuters

La selección de Irán, clasificada para el próximo Mundial de fútbol, se encuentra en el centro de una controversia relacionada con la seguridad en las sedes del torneo. A pesar de ocupar el puesto 20 en el ranking de la FIFA y estar lista para disputar su séptima Copa del Mundo, la selección iraní ha expresado su preocupación por los partidos programados en Estados Unidos, uno de los países anfitriones del campeonato.

En una entrevista exclusiva con UNO TV, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, solicitó formalmente a la FIFA que reconsiderara la sede de los partidos de su selección y los trasladara a México, debido a la falta de garantías de seguridad en territorio estadounidense. “El Mundial sin Irán no va a ser un Mundial de amistad y paz”, afirmó Pasandideh, subrayando que el fútbol debe ser un espacio de unión y no de división entre países.

Pasandideh recordó que uno de los principios fundamentales establecidos por la FIFA es que los países anfitriones deben garantizar la seguridad de todos los equipos participantes. En este sentido, el diplomático insistió en que la FIFA debe evaluar la situación y considerar un cambio de sede para los partidos de Irán, garantizando la seguridad de los jugadores y el bienestar del equipo.

El embajador también destacó el apoyo del gobierno mexicano a esta propuesta. Según Pasandideh, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado su disposición para que los partidos de Irán se jueguen en territorio mexicano. Este respaldo de México refuerza la solicitud iraní y agrega presión sobre la FIFA para tomar una decisión que contemple la seguridad de todos los equipos.

En cuanto al contexto internacional, el diplomático iraní abordó el conflicto geopolítico entre Estados Unidos, Israel e Irán. En la entrevista con UNO TV, Pasandideh expresó su preocupación por la escalada de tensiones, pero dejó en claro que Irán no apoya la guerra. “Odiamos la guerra, porque desafortunadamente gente inocente pierde la vida”, comentó, señalando que su país prefiere la resolución de los conflictos a través del diálogo y la diplomacia.

El embajador también hizo una referencia directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacando que el desarrollo de la situación dependerá en gran medida de las decisiones del mandatario estadounidense. No obstante, reiteró que Irán está dispuesto a aceptar soluciones pacíficas, siempre que se reconozcan las responsabilidades de las partes involucradas.

Ahora, la FIFA se enfrenta a una decisión compleja sobre si cambiar la sede de los partidos de Irán. La solicitud de Pasandideh ha puesto sobre la mesa un tema delicado: la seguridad de los jugadores en las sedes del Mundial. La organización del torneo deberá evaluar esta solicitud y decidir si es viable trasladar los partidos a México o si se mantienen en los Estados Unidos, tomando en cuenta las implicaciones políticas y de seguridad.

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