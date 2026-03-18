Comunicaciones vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Comunicaciones Antigua, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Comunicaciones y Antigua GFC se enfrentan en un duelo clave por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido con implicaciones tanto en la pelea por el liderato como en la lucha por la clasificación a la fase final. Los Cremas buscarán recuperarse tras su última caída y mantenerse en la cima, mientras que los Panzas Verdes intentarán extender su racha positiva para meterse de lleno en zona de playoffs.

Comunicaciones suma 25 puntos y se ubica en la segunda posición del campeonato, igualado en unidades con Cobán Imperial, pero con una menor diferencia de gol. El equipo dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa ha tenido un buen rendimiento en el torneo y logró tomar aire en la tabla acumulada tras un inicio complicado. Sin embargo, en la última jornada cayó 2-0 como visitante ante Cobán, resultado que puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas.

Por su parte, Antigua GFC llega con 15 puntos en la séptima posición, producto de tres triunfos, seis empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Mauricio Tapia logró enderezar su camino tras un inicio irregular y actualmente acumula cinco partidos sin perder, aunque en sus últimas dos presentaciones igualó: 2-2 ante Cobán Imperial como local y 1-1 como visitante. El vigente bicampeón nacional sigue en la pelea por un lugar en la fase final y sabe que necesita sumar para consolidarse en zona de clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Comunicaciones vs Antigua de la jornada 14 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Antigua GFC está programado para el jueves 19 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Antigua hoy

Comunicaciones no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Antigua GFC no podrá contar con José Ardón, expulsado en el último encuentro ante Xelajú MC. Se estima que Fantasma Figueroa y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Samuel Camacho, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González; Stheven Robles, Karel Espino, Marco Domínguez; Dairon Reyes, Omar Duarte y Lynner García. DT: Marco Antonio Figueroa.

Antigua GFC: Luis Morán; Juan Carbonell, Alexander Robinson, Kevin Grijalva, Héctor Prillwitz; José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Diego Fernández; Óscar Santis y Andris Herrera. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Antigua en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Antigua GFC:

29 de enero de 2026 | Antigua 0-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 16 de noviembre de 2025 | Antigua 3-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de septiembre de 2025 | Comunicaciones 0-3 Antigua | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Antigua 1-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 25 de enero de 2025 | Comunicaciones 2-3 Antigua | Torneo Clausura 2025

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