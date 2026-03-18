¿X se cayó hoy miércoles 18 de marzo? Usuarios reportan fallas; esto se sabe

X experimenta problemas globales este 18 de marzo, usuarios reportan dificultades para acceder y usar la plataforma

X se cayó hoy 18 de marzo de 2026 | Reuters

Este miércoles 18 de marzo de 2026, usuarios de la red social X (anteriormente conocida como Twitter) reportaron una caída generalizada de la plataforma. Desde las primeras horas del día, varios usuarios, tanto de la versión web como de la aplicación móvil, experimentaron problemas de acceso y fallas para interactuar con su contenido.

De acuerdo con el sitio Downdetector, las dificultades comenzaron cerca de las 8:00 horas (tiempo del centro de México) y se mantuvieron durante gran parte de la jornada. Los problemas más comunes incluyen la imposibilidad de cargar el feed de publicaciones, dificultades para iniciar sesión, y problemas para enviar tuits o mensajes directos.

¿Qué está pasando con la X, antes Twitter, que usuarios están reportando fallas hoy?

Los reportes de fallas aumentaron notablemente en plataformas de monitoreo de servicios como Downdetector. La mayoría de los usuarios informaron que no podían actualizar el contenido en sus feeds, lo que les impedía ver las publicaciones recientes de las cuentas que siguen.

Además de los problemas con el feed, otros usuarios mencionaron que no podían publicar contenido, lo que generó frustración entre los que intentaban compartir mensajes o interactuar con otros. También se reportaron problemas para visualizar imágenes y videos en la plataforma.

¿Cuáles son las fallas que se reportan en X, hoy miércoles 18 de marzo?

Los principales inconvenientes que se reportaron fueron la imposibilidad de cargar el contenido actualizado en el feed, problemas para iniciar sesión, y dificultades para enviar tuits o mensajes directos. Estos contratiempos también afectaron la visualización de contenido multimedia, que no se cargaba de forma correcta.

Los reportes fueron confirmados por varios medios especializados, quienes destacaron que la situación no era un caso aislado, sino un inconveniente global. La preocupación creció cuando la plataforma no emitió ningún comunicado oficial sobre las causas de la caída.

Aunque este tipo de fallas no son infrecuentes en plataformas digitales, la magnitud del problema en una red tan popular como X aumentó la atención de los usuarios. A medida que pasaba el tiempo, los afectados esperaban que el servicio se restableciera lo más rápido posible.

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