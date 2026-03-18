Posibles alineaciones del Independiente Medellín vs Junior por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports pueden enterarse de todos los detalles previos al juego entre Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla.

DIM vs Junior, previa | Claro Sports

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I entra en una recta decisiva. Deportivo Independiente Medellín hace las veces de local en el Estadio Atanasio Girardot para recibir al Junior de Barranquilla. Dos equipos con realidades muy distintas, pero que representarán al Fútbol Profesional Colombiano en la Copa Libertadores de América.

Posible alineación de Independiente Medellín para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría DIM: Salvador Ichazo; José Ortiz, Kevin Mantilla, Leyser Chaverra; Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Diego Moreno, Enzo Larrosa y Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

Posible alineación de Junior para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Harold Rivera; Cristián Barrios, Luis Fernando Muriel, Joel Canchimbo y Teófilo Gutiérrez. DT: Alfredo Arias.

¿Cómo y dónde ver DIM vs Junior por la Liga BetPlay 2026-I?

El juego entre paisas y costeños se podrá sintonizar por las pantallas de Win Sports+ y Win Sports TV. La plataforma de streaming de Win Play también contará con la transmisión del partido. El duelo arrancará a las 8:30 p.m. de este jueves 19 de marzo.

Últimos partidos del Deportivo Independiente Medellín

Últimos partidos del Junior

¿Quiénes son los árbitros del partido?

Árbitro central: Andrés Rojas (Bogotá).

Asistente 1: Richard Ortiz (Armenia).

Richard Ortiz (Armenia). Asistente 2: Camilo Sánchez (Bogotá).

Camilo Sánchez (Bogotá). Cuarto árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia).

Alejandro Moncada (Antioquia). VAR: Keiner Jiménez (Cesar).

Keiner Jiménez (Cesar). AVAR: Iván Ballesta (Cundinamarca).

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