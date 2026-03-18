Claro integra redBus a la App Mi Claro y facilita la compra de tiquetes de bus intermunicipales

Claro Colombia continúa potenciando la app Mi Claro con la integración de nuevas herramientas que simplifican el acceso de los colombianos a servicios esenciales en su vida cotidiana.

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Claro Colombia continúa expandiendo las capacidades de la app Mi Claro al integrar nuevas aplicaciones que facilitan a los colombianos el acceso a servicios para su vida diaria. En esta ocasión, la compañía anunció una alianza con redBus, una de las plataformas líderes para la compra de pasajes de bus intermunicipal en el país.

A partir de ahora, los clientes podrán acceder a los servicios de redBus directamente desde la app Mi Claro, lo que les permitirá buscar, comparar precios, calificaciones de compañías de buses, horarios y servicios, y comprar pasajes entre más de 100 operadores de bus a nivel nacional, incluyendo Bolivariano, Rápido Ochoa, Expreso Brasilia, Flota Occidental, Copetran y Coomotor, entre otros. Actualmente, redBus brinda acceso a casi 3.000 rutas en Colombia y tiene convenios con 27 terminales de transporte en todo el país.



“Seguimos fortaleciendo la app Mi Claro como puerta de entrada a diferentes aplicaciones y servicios, facilitando a los colombianos la búsqueda de soluciones para sus necesidades diarias en un solo lugar. En este caso, la compra de pasajes de transporte con una empresa global como redBus”, afirmó Jaime Tole, director de Innovación de Claro Colombia.

redBus es una de las plataformas digitales más grandes del mundo para la compra de pasajes de bus y forma parte de MakeMyTrip Limited, empresa que cotiza en el NASDAQ. A nivel mundial, la plataforma colabora con más de 5000 operadores de bus en 8 países. En Colombia, redBus se ha consolidado como una de las plataformas digitales líderes para la compra de tiquetes de buses intermunicipales, contribuyendo a la digitalización y modernización del transporte interurbano de buses en el país.

Esta alianza es un momento importante para la industria del transporte intermunicipal de buses. Al asociarnos con Claro, acercamos la compra digital de pasajes de bus a los colombianos. Nuestra visión es apoyar la formalización del sector de pasajes de bus para todos los actores y hacer que los viajes sean más fluidos, rápidos y convenientes para los pasajeros”, afirmó Adyan Prabhakaran, CEO de redBus en Colombia.

Para acceder a redBus a través de la App Mi Claro, los clientes de Claro deben abrir la aplicación, dirigirse a la sección ‘Zona Comercial’ o ‘Utilidades’, seleccionar ‘Ver más’, elegir la categoría ‘Transporte’ y acceder a redBus para comprar sus pasajes.

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