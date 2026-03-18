“Ganamos en el campo”: jugadores de Senegal defienden su victoria tras perder el título de la CAF

Idrissa Gana Gueye fue el futbolista señaló que nadie les quitará lo que vivieron en aquella noche de la final en Rabat, Marruecos

La controversia estalló en el fútbol africano tras el dictamen de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que otorgó el título de la Copa Africana de Naciones 2026 a Marruecos luego de una sorprendente decisión de sancionar a Senegal con una derrota administrativa en la final. El 18 de enero, ambos equipos se enfrentaron en Rabat, con Senegal consiguiendo lo que parecía una victoria legítima por 1-0 en la prórroga. Sin embargo, un incidente crucial en el que los jugadores senegaleses decidieron abandonar el campo durante el tiempo de descuento debido a decisiones arbitrales polémicas llevó a la CAF a aplicar el artículo 84 (eliminado de la competición), sancionando a Senegal con un 3-0 administrativo y entregando el título a los magrebíes.

La decisión ha causado una fuerte indignación en Senegal, un país que considera que la victoria fue obtenida de manera justa sobre el césped. Idrissa Gana Gueye, uno de los pilares de la selección, expresó su orgullo por el desempeño de su equipo y dejó claro que, para él, lo importante es el respaldo del pueblo senegalés: “Título, trofeos, medallas… Todo esto fugaz. Lo que realmente importa es que todos los seguidores puede ir a casa y conocer a su familia. El pueblo senegalés ha demostrado lo que es: digno en la victoria, digno en la experiencia. Esta es la Taranga. Sabemos lo que vivimos esa noche en Rabat. Y nadie podrá quitarnos eso”, escribió en sus redes sociales.

Así reaccionó el jugador de Senegal | @iganagueye

La respuesta de los jugadores senegaleses ha sido rotunda. El Malick Diouf, uno de los jóvenes más destacados, publicó una imagen del trofeo junto con un mensaje contundente: “Este trofeo se gana en el rectángulo verde, no por correo. Buenas noches”.

“Se gana en la cancha” | @el_hadji_malick_diouf26

El capitán Sadio Mané, habría expresado su desconcierto, fuertes cercanas al jugador indican que considera “una mancha al fútbol africano”. Moussa Niakhaté y Habib Diarra, también jugadores importantes de la selección, mostraron su apoyo al equipo y reforzaron el mensaje de “campeones”. Niakhaté, por ejemplo, publicó una foto con el trofeo junto con la palabra “Champions” y la frase “¡Vengan a buscarlos! ¡Están locos estos!” y asegurando que el trofeo con la imagen o es inteligencia artificial, subrayando el desdén hacia la decisión de la CAF. Ambos jugadores utilizaron sus redes sociales para reclamar justicia y señalar que, a pesar de la sanción, ellos consideran que el título sigue siendo de Senegal.

“No es IA!” | @niakhate



El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, también expresó su rechazo a la medida, destacando que el equipo había ganado con honestidad y en el campo: “Lo sucedido ha llegado demasiado lejos. Este no es el fútbol por el que luchamos, no es el África en la que creemos”, dijo en un comunicado oficial. Para Thiaw, la decisión de la CAF refleja una falta de respeto hacia el esfuerzo y la dedicación de los jugadores senegaleses durante todo el torneo.

¿Quien viene a recoger nuestras medallas? | @lamine_camara_5



Así la respuesta de Senegal | @papite8

Sarr con el trofeo | @ismaila_sarr_18



Campeones | @habib.diarra.38



Campeones de África | @sima_abdalah



Con el creciente descontento y la indignación de la hinchada senegalesa, Senegal ya indicó que acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para impugnar la decisión de la CAF. Esta medida podría alargar el conflicto, pero el equipo parece decidido a seguir luchando por lo que consideran un triunfo legítimo. Mientras tanto, miles de seguidores de Senegal continúan expresando su apoyo a la selección, defendiendo la integridad del equipo y exigiendo que se haga justicia.

La historia de esta eliminatoria sigue abierta, y Senegal parece no estar dispuesto a aceptar que se les arrebate lo que lograron en el campo. La imagen de los campeones senegaleses con el trofeo sigue siendo un símbolo de su lucha, mientras la disputa por el título continúa en las redes sociales y en los tribunales.

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