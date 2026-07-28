¡Brillando en el tenis! María Pérez y Cristian Rodríguez mantienen paso dorado para Colombia en Santo Domingo

Después de ganar en los dos sets, la pareja colombiana obtiene la cosecha de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

María Pérez, tenista colombiana | MinDeporte

El tenis mixto en parejas deja un gran sabor para Colombia este martes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026. En una de las últimas pruebas del día, la pareja integrada por María Pérez y Cristian Rodríguez logró colgarse la medalla de oro después de derrotar a Deborah y Juan Domínguez (Guatemala) en la prueba cumbre. El juego se hizo esperar en la cancha principal, pero derivó en la nueva cosecha cafetera.

Ha sido un martes exitoso en varias disciplinas. Sin duda puede tratarse de uno de los días más movidos para la actividad colombiana en las justas. Cerrando la tarde, la pareja terminó imponiéndose por los dos sets de ventaja. Prácticamente fue un dominio de principio a fin para los tenistas vestidos de casaca amarilla.

El partido no duró siquiera una hora. De entrada, la pareja colombiana de Pérez y Rodríguez impuso condiciones en el asfalto. Los números lo muestran todo: 6-0 en el primer set que demostró la gran categoría de la dupla ganadora. Fueron 21 puntos totales sobre 4 de su rival.

Ya el segundo parcial fue un poco más combativo. Algo tarde, pero los hermanos Domínguez recortaron algo de terreno. Propinando un ace y mejorando con los puntos ganados en el primer saque, los guatemaltecos se quedaron con la miel en los labios.

Los colombianos contraatacaron para el final. En poco menos de una hora doblegaron a la dupla de Domínguez para subirse a lo más alto del podio. El 6-3 en el epílogo de la contienda, sin duda, mandó a la delegación ‘Tricolor’ a celebrar otra nueva medalla de oro.

Colombia crece en medallas de oro

La delegación ‘Tricolor’ ya sube a las 30 medallas doradas en lo que va del certamen. Ya son un total de 78 preseas para el país, por debajo del triple dígito que ostenta México (115 hasta la prueba de tenis – 43 de oro) Por ahora, Cuba va completando el podio.

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