La selección mexicana sub 20 buscará un boleto a Los Angeles 2028 sin Gilberto Mora: este será su camino

La selección mexicana sub 20 dio a conocer su lista de convocados para el Premundial en el que se repartirán boletos para los Juegos Olímpicos 2028

La selección mexicana sub 20 presentó este lunes 13 de julio la lista de 21 jugadores que disputarán el Campeonato sub 20 de la Concacaf, torneo que se celebrará en México y que otorgará boletos para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y la Copa del Mundo sub 20 de Azerbaiyán 2027. La principal sorpresa de la convocatoria fue la ausencia de Gilberto Mora, quien se convirtió en una de las revelaciones del Mundial 2026 con la selección mayor.

El director técnico Alex Diego apostó por un plantel con una marcada base de futbolistas de las Chivas de Guadalajara, club que aporta ocho elementos a la convocatoria. Además, únicamente un jugador milita en el extranjero, con el Flamengo de Brasil, mientras que el resto de los convocados pertenece a diferentes equipos de la Liga MX.

El Premundial se disputará del 24 de julio al 9 de agosto de 2026 y el Tricolor intentará aprovechar su condición de local para buscar el único boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. El formato no deja margen de error, ya que únicamente el campeón obtendrá la clasificación, aunque si Estados Unidos conquista el título, el pase olímpico será para el subcampeón debido a que el conjunto estadounidense ya tiene asegurada su participación como anfitrión.

En cuanto a la clasificación para la Copa del Mundo sub 20 de Azerbaiyán 2027, los cuatro equipos que alcancen las semifinales conseguirán su boleto al certamen. A diferencia del torneo olímpico, Estados Unidos no tiene garantizada su presencia en el Mundial, por lo que también deberá competir por uno de los cuatro pases disponibles.

México quedó ubicado en el Grupo B junto a Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda. Su participación comenzará el viernes 24 de julio frente a los Benna Boys a las 17:00 horas. Posteriormente enfrentará a Costa Rica el lunes 27 de julio a las 20:00 horas y cerrará la fase de grupos ante Guatemala el jueves 30 de julio a las 19:00 horas. Los tres encuentros se disputarán en el Estadio Cuauhtémoc.

La ausencia de Gilberto Mora fue uno de los temas que más llamó la atención previo al anuncio de la convocatoria. El mediocampista de 17 años, quien brilló con la selección mayor durante el Mundial 2026, regresará con los Xolos de Tijuana para disputar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, mientras continúa siendo vinculado con posibles ofertas de clubes del fútbol europeo.

Convocatoria de la selección mexicana para el Mundial 2026

Porteros

Ángel Olvera – Atlético San Luis

Cristo Navarrete – Chivas

Sebastián Liceaga – Chivas

Defensas

Juan Carlos Echilvestre – Santos

Carlos Alfaro – Atlante

Luis Carmona – Juárez

Carlos Hernández – Chivas

Yohan Orozco – Chivas

Emiliano Soto – Pachuca

Mediocampistas

Diego Covarrubias – Chivas

Sahiel Cedillo – Santos

Samir Inda – Chivas

Henrique Simeone – Tigres

Juan Sigala – Juárez

Luis Ángel Gómez – Santos

Santiago Sandoval – Chivas

Delanteros

Luis Gamboa – Atlas

Hugo Camberos – Chivas

Diego Reyes – Flamengo

Diego Ramírez – Tigres

Aldahir Valenzuela – Monterrey

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