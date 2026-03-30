¡Le duró poco el retiro! John Cena regresará a WWE en WrestleMania 42

John Cena puso fin a su carrera en la WWE en diciembre de 2025 tras una derrota ante Gunther, sin embargo ahora será el anfitrión de WrestleMania 42

John Cena se retiró de la lucha libre a finales de 2025 | Imago7

Las leyendas no tienen fecha de caducidad: John Cena se retiró el pasado mes de diciembre tras una derrota ante Gunther, pero la estrella de WWE volverá a pisar un cuadrilátero, esta vez en un rol distinto. The Champ será el anfitrión de WrestleMania 42, evento que se celebrará el sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, una noticia que ha sacudido al mundo de la lucha libre.

La figura histórica del ‘wrestling’ puso fin a su carrera después de 20 años como luchador profesional durante la edición de Saturday Night’s Main Event del 13 de diciembre. Aquella noche dejó un sabor amargo entre los aficionados tras la derrota ante Gunther en un resultado inesperado para uno de los pilares más importantes en la historia de WWE. De todos modos, parece que que su vínculo con la empresa continuará, incluso después de colgar las botas.

El futuro miembro del Salón de la Fama de WWE anunció este lunes 30 de marzo que será el presentador de WrestleMania 42. El evento estaba originalmente programado para el 11 y 12 de abril de 2026 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, pero finalmente fue reprogramado una semana después con un cambio de sede a la Ciudad del Pecado, donde se convertirá en una figura central.

“…hay un camino hacia WrestleMania en marcha, y Hollywood está muy cerca de Las Vegas. Corre el rumor por aquí de que WrestleMania necesita un presentador. Bueno, yo ya estoy en ese camino. Así que nos vemos en WrestleMania”, declaró Jonh Cena en un video corto publicado en redes sociales.

Esta será la segunda ocasión seguida que el llamado ‘Super Bowl’ de la lucha libre suceda en Las Vegas. Cabe recordar que en WrestleMania 41, John Cena se convirtió en campeón indiscutido después de derrotar a Cody Rhodes, una lucha que tuvo la participación de Travis Scott. Con este resultado, The Champ sumó su título número 17 de la compañía y todo parecía indicar que era su último evento de este tipo tras su retiro en diciembre pasado.

Sin embargo, el proclamado por una parte de la afición como el GOAT de la lucha libre de los Estados Unidos ahora volverá en calidad de anfitrión, un rol que ilusiona a algunos fanáticos que piensan que el John Cena podría tener alguna injerencia en el ring, pero por ahora, el rol del exluchador será presentar el evento más importante de lucha libre en la Unión Americana.

Te puede interesar: