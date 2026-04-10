Sorpresa en el arbitraje mexicano: explican por qué dejaron fuera a Karen Díaz del Mundial 2026

Juan Guzmán revela detalles del proceso FIFA y explica por qué Katia Itzel fue priorizada pese a su corta trayectoria

Karen Díaz queda fuera del Mundial y desata polémica. Imago 7

La designación del arbitraje mexicano rumbo al Mundial 2026 ha generado debate, especialmente por la ausencia de nombres importantes. En entrevista exclusiva en AS Claro por W Deportes, el especialista Juan Guzmán analizó el proceso de selección y señaló la gran sorpresa que dejó la lista final.

“Esa es la sorpresa más grande. Según lo que he platicado con diversas fuentes, nadie lo puede creer; el que no esté contemplada Karen Janet Díaz es algo que no estaba en el radar ni siquiera para los puestos más altos de la Comisión o de la Federación”, explicó.

Además, destacó que México enviará siete silbantes: “dos centrales, tres abanderados y dos en el VAR, lo cual rompe un récord debido a que México es anfitrión”.

¿Cómo se eligen los árbitros para un Mundial?

Guzmán detalló que el proceso de designación es más complejo de lo que parece y no depende únicamente del rendimiento en la Liga MX. “Es un trabajo en conjunto entre la Federación Mexicana de Fútbol y la Concacaf, bajo la calificación final de la FIFA. Primero se seleccionan árbitros internacionales que forman tripletas… y comienzan a defender su trabajo en cancha”, señaló.

También subrayó el peso del rendimiento internacional: “FIFA observa mucho el desempeño en torneos como la Concacaf Champions Cup o eliminatorias; ahí es donde los árbitros ganan su lugar, a veces incluso si no son tan tomados en cuenta en su liga local”.

Katia Itzel García, una designación que divide opiniones

Uno de los puntos más discutidos fue la inclusión de Katia Itzel García, quien ha tenido poca presencia en partidos de alto perfil dentro de la Liga MX. “Es sorpresiva porque en la Liga MX varonil no ha sido una constante… apenas debutó en primera división en marzo de 2024”, explicó Guzmán.

Sin embargo, justificó la decisión desde el plano internacional: “FIFA y Concacaf están impulsando fuertemente el arbitraje femenino… Katia ha aprovechado sus oportunidades internacionales con creces: pitó el partido por la medalla de bronce en Juegos Olímpicos varoniles, llegó a instancias finales en el Mundial Sub-20 varonil y ha dirigido finales internacionales”. Por ello, agregó, “se le priorizó sobre árbitros de mayor trayectoria como Marco ‘ El Gato’ Ortiz, Luis Enrique Santander o Adonai Escobedo”.

¿Falla de la Comisión de Arbitraje en México?

Sobre si la Comisión ha fallado al no darle más oportunidades en el ámbito local, Guzmán fue mesurado: “Puede interpretarse así, pero también obedece a una lógica de edad y trayectoria. Katia tiene 33 años y apenas dos años en primera división”.

Comparó su caso con otros árbitros: “Si revisamos a Santander o ‘Curro’ Hernández a esa edad, tampoco dirigían clásicos o liguillas. La diferencia es que Katia tiene un techo muy alto y su desempeño internacional ha sido el factor diferencial para su elección”.

Otras ausencias que marcaron la lista

La conversación también abordó otras decisiones polémicas, como la ausencia del “Gato” Ortiz. A pesar de sus buenas actuaciones, un episodio extracancha terminó pesando en su proceso mundialista, lo que evidencia el nivel de exigencia que FIFA mantiene para este tipo de designaciones.

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