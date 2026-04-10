Del Azteca a Dallas: los estadios con mayor capacidad del Mundial 2026

Dallas, Ciudad de México, Nueva York, Atlanta y Kansas City concentrarán los partidos más importantes del Mundial 2026 en los estadios con mayor capacidad

Conoce las sedes mundialistas con mayor capacidad | Reuters/Imago 7

El Mundial de 2026 no solo marcará una nueva era por su formato ampliado, sino también por la magnitud de sus sedes. Estados Unidos, México y Canadá albergarán estadios de primer nivel, pero hay cinco recintos que destacan por encima del resto: los de mayor capacidad, auténticos colosos que serán protagonistas del torneo.

El recinto con mayor capacidad será el Estadio Dallas, con 94,000 espectadores. En este estadio se disputarán partidos de fase de grupos como Países Bajos vs Japón (14 de junio), Inglaterra vs Croacia (17 de junio), Argentina vs Austria (22 de junio), Japón vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania (25 de junio) y Jordania vs Argentina (27 de junio). Además, será sede de dos partidos de dieciseisavos de final (30 de junio y 3 de julio), un encuentro de octavos de final (6 de julio) y una de las semifinales del torneo el 14 de julio.

El Estadio de Dallas ha albergado a la selección mexicana. Imago 7

En segundo lugar, aparece el Estadio Ciudad de México, con capacidad para 83,000 asistentes. Este histórico inmueble volverá a albergar una justa mundialista, siendo la casa de la selección mexicana. El Coloso de Santa Úrsula tendrá el partido inaugural entre México y Sudáfrica (11 de junio), además de otros encuentros de fase de grupos como Uzbekistán vs Colombia (17 de junio) y República Checa vs México (24 de junio). También recibirá un partido de dieciseisavos de final (30 de junio) y un duelo de octavos de final (5 de julio).

El Estadio Azteca, listo para su tercer Mundial | Reuters

El tercer estadio más grande será el Estadio Nueva York / Nueva Jersey, con 82,500 lugares. La casa de los Giants y Jets de la NFL tendrá partidos como Brasil vs Marruecos (13 de junio), Francia vs Senegal (16 de junio), Noruega vs Senegal (22 de junio), Ecuador vs Alemania (25 de junio) y Panamá vs Inglaterra (27 de junio). Posteriormente, será sede de un partido de dieciseisavos (30 de junio), un encuentro de octavos de final (5 de julio) y el partido más importante del torneo: la final del Mundial el 19 de julio.

El área metropolitana de Nueva York será uno de los ejes del Mundial 2026 | Reuters

El cuarto lugar corresponde al Estadio Atlanta, con capacidad para 75,000 espectadores. En la fase de grupos albergará los encuentros España vs Cabo Verde (15 de junio), República Checa vs Sudáfrica (18 de junio), España vs Arabia Saudí (21 de junio), Marruecos vs Haití (24 de junio) y Congo vs Uzbekistán (27 de junio). También tendrá un partido de dieciseisavos de final (1 de julio), un duelo de octavos de final (7 de julio) y será sede de una semifinal el 15 de julio.

Finalmente, el Estadio Kansas City completa el listado con una capacidad de 73,000 aficionados. El llamado Arrowhead Stadium casa de Patrick Mahomes y los Kansas City Chief de fase de grupos como Argentina vs Argelia (16 de junio), Ecuador vs Curazao (20 de junio) y Túnez vs Países Bajos (25 de junio). Además, albergará un partido de dieciseisavos de final (3 de julio) y un encuentro de cuartos de final el 11 de julio.

Estos cinco recintos concentran gran parte de los partidos más relevantes del torneo, desde duelos de fase de grupos con selecciones de peso internacional hasta encuentros de eliminación directa. El camino hacia el título pasará por estos estadios, que no solo destacan por su capacidad, sino por el tipo de partidos que albergarán en cada etapa del Mundial 2026.

Los estadios mundialistas del 2026 y su capacidad

Estos son los 16 estadios que albergarán algún partido del Mundial 2026, ordenados de mayor a menor capacidad.

Estadio Dallas (Arlington, Estados Unidos) | 94,000 Estadio Ciudad de México (Ciudad de México, México) | 83,000 Estadio Nueva York Nueva Jersey (East Rutherford, Estados Unidos) | 82,500 Estadio Atlanta (Atlanta, Estados Unidos) | 75,000 Estadio Kansas City (Kansas City, Estados Unidos) | 73,000 Estadio Houston (Houston, Estados Unidos) | 72,220 Estadio Bahía de San Francisco (Santa Clara, Estados Unidos) | 71,000 Estadio Los Ángeles (Inglewood, Estados Unidos) | 70,000 Estadio Filadelfia (Filadelfia, Estados Unidos) | 69,000 Estadio Seattle (Seattle, Estados Unidos) | 69,000 Estadio Boston (Foxborough, Estados Unidos) | 65,000 Estadio Miami (Miami Gardens, Estados Unidos) | 65,000 Estadio BC Place Vancouver (Vancouver, Canadá) | 54,000 Estadio Monterrey (Monterrey, México) | 53,500 Estadio Guadalajara (Guadalajara, México) | 48,000 Estadio Toronto (Toronto, Canadá) | 45,000

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