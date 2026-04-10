¿Cómo llegar al Estadio Azteca para el América vs Cruz Azul?: Metro, Metrobús, accesos y estacionamiento

El inmueble volvió a tener actividad este año con el partido entre México y Portugal como parte de la preparación para la Copa del Mundo 2026

El Azteca reabrió sus puertas el sábado 28 de marzo | Imago7

El América vuelve a su casa para recibir a Cruz Azul en un partido que reabre una vieja costumbre de la Liga MX en Santa Úrsula. El Clásico Joven de la jornada 14 está programado en el Estadio Azteca, un inmueble que volvió a tener actividad este año y que se alista para la Copa del Mundo de 2026.

Para miles de aficionados, el juego no empieza con el silbatazo, sino con la llegada al estadio. La ubicación oficial del recinto está en Calzada de Tlalpan 3465, Santa Úrsula Coapa, Coyoacán, y el punto de transporte más identificable en la zona sigue siendo la estación Estadio Azteca del Tren Ligero, desde donde el trayecto a pie es de alrededor de 15 minutos.

América vs Cruz Azul: ¿Cómo llegar al Estadio Azteca?

La ruta más directa en transporte público sigue siendo Metro más Tren Ligero. En la práctica, el camino más simple es llegar a Tasqueña por la Línea 2 del Metro y hacer el enlace con el Tren Ligero rumbo a Estadio Azteca/Xochimilco; el mapa oficial de Movilidad Integrada muestra esa conexión y la guía de la ciudad identifica la estación Estadio Azteca como la puerta ferroviaria natural del inmueble.

Si tu idea es usar Metrobús, conviene verlo como una opción de acercamiento y no como llegada directa al estadio pues el traslado más rápido sigue siendo rematar el viaje con Metro y Tren Ligero. Para quien decida ir en auto, el estadio informa una capacidad aproximada de 3,200 a 3,500 cajones de estacionamiento, y la plataforma de boletaje del evento ya mostraba disponibilidad de estacionamiento para el partido entre América y Cruz Azul.

¿Cuáles serán los accesos para el América vs Cruz Azul? Mapa

El acceso que te corresponde será el que aparezca en tu boleto. La Guía A-Z del Estadio Banorte establece que las entradas están definidas por la localidad marcada en cada ticket y añade que el inmueble cuenta con 11 puertas para distribuir el flujo de ingreso. Como referencia general del entorno, la Explanada Tlalpan funciona como entrada principal, mientras que la Explanada Insurgentes está en la parte poniente y conecta con el estacionamiento general; además, el estadio reporta tótems informativos en ambas explanadas para orientar al público.

América vs Cruz Azul: ¿Habrá operativo especial y calles cerradas alrededor del Estadio Azteca?

Se espera un dispositivo de seguridad parecido al aplicado el 28 de marzo en la reapertura del inmueble aunque en menor escala, en aquel momento, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de Semovi, activó un esquema de “última milla” con controles peatonales, restricciones vehiculares y cierres alrededor del estadio.

Ese plan previo incluyó un punto importante para el aficionado: el ingreso peatonal se limitó a personas con boleto o acreditación y el acceso vehicular dentro del perímetro quedó reservado para unidades autorizadas. También hubo desvíos del transporte concesionado, puntos controlados para taxis y apps, ajustes en el entorno de Huipulco y una recomendación directa de usar transporte público. Por eso, para este América vs Cruz Azul, el consejo más razonable es salir con tiempo, revisar el boleto antes de llegar y asumir un operativo de acceso controlado en la zona, aunque la autoridad todavía no publique un esquema idéntico para este encuentro.

¿Cuándo y a qué hora es el América vs Cruz Azul?

El América vs Cruz Azul está programado para el sábado 11 de abril a las 21:00 horas en el calendario oficial del estadio, dentro de la jornada 14 del Clausura 2026. El sitio oficial del Club América también tiene el partido cargado en su Match Center, con venta de boletos habilitada para el regreso del equipo azulcrema al inmueble de Santa Úrsula.

Te puede interesar: