Kimi Antonelli revela el secreto detrás de su histórica pole en el GP de China

El piloto italiano confesó que, a pesar de lo sucedido con George Russell, él se mantuvo enfocado para terminar con el mejor tiempo

Kimi Antonelli largará desde el primer lugar | Reuters

El piloto italiano Kimi Antonelli escribió una nueva página en la historia de la Fórmula 1 al conquistar la pole position del Gran Premio de China 2026, convirtiéndose en el piloto más joven en lograrlo en la historia. El piloto de Mercedes registró un tiempo de 1:32.064, suficiente para quedarse con el primer lugar de la clasificación y superar a su coquipero compañero de equipo, George Russell.

Con 19 años, 6 meses y 18 días, Antonelli rompió el récord que durante casi dos décadas perteneció a Sebastian Vettel, quien había logrado la pole en el Gran Premio de Italia 2008 con 21 años, 2 meses y 11 días. El resultado marca además un momento histórico para el automovilismo italiano.

El piloto de Mercedes también se convirtió en el primer italiano en conseguir una pole position en Fórmula 1 desde Giancarlo Fisichella, quien lo logró en el Gran Premio de Bélgica 2009 con Force India. En total, se trata de la pole número 49 para un piloto italiano dentro del campeonato mundial.

Tras finalizar la clasificación, Antonelli explicó que la clave para conseguir su vuelta perfecta fue mantener la concentración en un momento de tensión dentro del equipo. El joven piloto aseguró que buscó aislarse de lo que ocurría a su alrededor para ejecutar la mejor vuelta posible.

“Fue una sesión bastante limpia, así que estoy muy contento”, explicó Antonelli después de la clasificación. El italiano destacó que el rendimiento del coche y la tranquilidad al volante fueron determinantes para lograr el resultado.

Durante la sesión final de la Q3, Antonelli ya había marcado una vuelta que lo colocaba provisionalmente en la pole. Sin embargo, en su último intento logró mejorar su registro y establecer el 1:32.064, tiempo que terminó siendo inalcanzable para el resto de los pilotos.

Su compañero George Russell fue el último en intentar arrebatarle la pole, aunque el británico solo pudo completar una vuelta rápida en la Q3 después de sufrir un problema en las primeras fases de la sesión. Finalmente, Russell quedó a 0.222 segundos del tiempo marcado por Antonelli.

“Vi que George tuvo un problema, pero traté de mantenerme enfocado, estar tranquilo y entregar una buena vuelta, que fue lo que logré al final”, explicó el joven piloto italiano. Con este resultado, Antonelli partirá desde la primera posición en Shanghái, listo para intentar convertir su histórica pole en su primera gran victoria en la Fórmula 1.

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