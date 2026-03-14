Cúcuta, la prueba de fuego para Rafael Dudamel en su reestreno con Deportivo Cali

Ninguno de los dos puede caer en un compromiso clave por la tabla del promedio.

Rafael Dudamel, nuevo DT de Cali | VizzorImage.

A toda máquina. Así avanza el primer semestre de la Liga BetPlay, que lleva encima varias historias por tratar. Sin duda, una de la que más morbo genera es la lucha por la permanencia, la cual involucra a uno de los ‘pesos pesados’, históricamente hablando, para esta edición.

El Deportivo Cali, tras los últimos años con flojas presentaciones y una deficiente sumatoria de puntos, se vio comprometido en aras de tener cierta “alerta naranja” por el tema del descenso. El irregular arranque le costó la cabeza a Alberto Gamero, timonel que tomó la determinación de dar un paso al costado en la última jornada, pues cayó como local ante Once Caldas entre abucheos y un tensionante final.

La dirigencia le apostó a un ‘viejo conocido’ para levantar cabeza. Rafael Dudamel, arquitecto de la décima y última estrella levantada por la institución, aceptó el reto y afrontará su debut en la raya frente al Cúcuta Deportivo este sábado 14 de marzo a las 4:10 de la tarde (hora COL). Muchos lo llamarían un partido de “seis puntos” para las dos escuadras.

Deportivo Cali, llamado a pisar fuerte

La principal tarea es dar por finalizada la mala racha de visitante que afronta el ‘Azucarero’. Hasta la fecha, todavía no conoce el sabor de la victoria fuera de Palmaseca, sumando únicamente un punto de doce posibles. Pésimo registro que espera frenar el técnico venezolano con una nómina que cualquier rival desearía en el plano doméstico.

Aunque presenta las bajas de Emannuel Reynoso, Luis Orejuela, Felipe Aguilar y el propio Steven ‘Tití’ Rodríguez, estos dos últimos por sanción, hay una buena noticia. Juan Ignacio Dinenno, la principal carta de gol para los verdiblancos, reaparecería en el once titular, además de que Matías Orozco calienta motores para volver al ruedo. Una selección con altas y bajas para Dudamel.

El Cúcuta no puede tomarse más licencias

Después de derrotar en casa al Tolima, el ‘Motilón’ no tiene margen de error. La tabla del descenso, con el ingrediente de que hace su propio promedio, lo obliga a levantar sí o sí bajo las órdenes de Richard Páez. Si bien el último partido en casa fue de victoria ante el ‘Pijao’ (3-2), la escuadra fronteriza lleva dos derrotas al hilo de visitante (vs Millonarios y Pasto).

La localía llega con estrés, pero al menos presenta el retorno de Federico Abadía bajo los tres palos. No jugaba desde hace más de un mes, frente a Águilas Doradas, donde sufrió una lesión complicada en su hombro. Esa será la principal novedad para un duelo de alta tensión, donde el General Santander no admitirá una derrota más de los suyos, y menos en un enfrentamiento directo por el objetivo de salvación.

Así va el descenso en el FPC

Antes del inicio de la fecha 11, así van los últimos lugares de la tabla:

Posición Equipo Promedio 20 Cúcuta Deportivo 0,60 19 Boyacá Chicó 0,83 18 Jaguares 1,00 17 Deportivo Cali 1,07 16 Alianza FC 1,09

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