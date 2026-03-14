Checo Pérez bromea tras los daños en su auto en el GP de China: “Buscábamos reducir la resistencia”

El mexicano quedó eliminado en la Q1 y con su monoplaza desprendiendo algunas piezas dejando visible su motor, algo que el tapatío no minimiza pero toma con humor

Checo Pérez espera que el auto mejore para la carrera | Reuters

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez vivió una jornada complicada en el Gran Premio de China 2026, luego de quedar eliminado en la Q1 de la clasificación y asegurar la última posición de la parrilla para la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái. Tras la sesión, explicó que el equipo está empujando al límite la configuración del monoplaza para intentar solucionar algunos problemas estructurales que han afectado el rendimiento del auto durante todo el fin de semana: “Creo que estamos forzando bastante la configuración, especialmente de cara a la carrera, para intentar proteger ese neumático delantero izquierdo que ha sufrido de forma muy severa en nuestro coche”, admitió Pérez.

La clasificación terminó siendo una carrera contrarreloj para el piloto mexicano. Después de una sprint complicada, el equipo esperaba encontrar mejores sensaciones en la vuelta rápida, pero varios inconvenientes operativos terminaron comprometiendo el resultado desde el inicio de la sesión.

“Desafortunadamente, la clasificación se vio comprometida; llegamos tarde, perdimos una tanda de vueltas y luego tuve un problema con la entrega de energía que nos costó mucho tiempo, así que fue muy lamentable”, explicó Checo Pérez en la zona de medios tras finalizar la sesión.

A pesar de los problemas, el mexicano considera que el ritmo del auto podría ser diferente en condiciones de carrera. Pérez confía en que el comportamiento del monoplaza con mayor carga de combustible podría permitirle competir con algunos rivales directos en la parrilla.

“Creo que había bastante más potencial en el auto y espero que mañana podamos tener una buena carrera con los Aston Martin y darles pelea”, señaló el tapatío, quien buscará remontar posiciones desde el fondo del pelotón.

Otro de los momentos que llamó la atención durante el sábado fue el desprendimiento de piezas en el monoplaza de Cadillac durante la carrera sprint. En la transmisión internacional se pudo observar cómo algunas partes de la carrocería del auto de Pérez se desprendían en plena competencia, dejando incluso visible parte del motor.

Al ser cuestionado sobre lo ocurrido, Pérez primero recurrió al humor antes de responder con mayor seriedad: “Estábamos buscando reducir la resistencia para la carrera”, bromeó el mexicano. Sin embargo, posteriormente reconoció que el equipo aún no tiene claridad sobre lo sucedido: “Desafortunadamente no fue así; ya veremos, ya veremos mañana. No, todavía no lo sabemos”, explicó al ser consultado sobre si ya habían identificado el origen del problema.

A pesar de un fin de semana complicado, Pérez considera que la escudería sigue en proceso de aprendizaje en su primera etapa dentro de la Fórmula 1: “Obviamente todavía son los primeros días para el equipo, pero estamos aprendiendo cada día que pasa”, reflexionó el piloto mexicano: “Espero que mañana podamos terminar la carrera con el coche completo”.

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