Checo Pérez, eliminado en la Q1 del Gran Premio de China

El piloto mexicano no tuvo una gran clasificación y tras los problemas de su auto en las sesiones previas, terminó en el sitio 22

Checo Pérez no pudo avanzar a la Q2 | Reuters

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez vivió otra jornada complicada en el Gran Premio de China 2026, luego de quedar eliminado en la Q1 de la clasificación y asegurar la última posición de la parrilla para la carrera principal en el Circuito Internacional de Shanghái este sábado 14 de marzo. El tapatío registró un tiempo muy distante del líder de la sesión, Charles Leclerc, quien marcó la referencia con 1:33.175, mientras que el mexicano terminó a +3.731 segundos.

El resultado confirmó un fin de semana difícil para Cadillac, que no ha logrado encontrar competitividad en el trazado asiático. Desde las primeras sesiones del fin de semana, el monoplaza del mexicano mostró problemas de ritmo y rendimiento que terminaron reflejándose en la clasificación.

En las Prácticas Libres del jueves, el mexicano finalizó en la posición 22 con un tiempo de 1:39.200, quedando a +6.459 segundos del mejor registro de la sesión, que fue para George Russell. Además, el piloto de Cadillac completó 13 vueltas, siendo uno de los pilotos con menos actividad en pista.

El panorama se complicó todavía más el viernes, cuando el mexicano ni siquiera pudo participar en la Sprint Qualy. La escudería estadounidense informó que el auto número 11 presentó un problema en el sistema de combustible detectado al final de los entrenamientos y que no pudo ser solucionado a tiempo. “SP11 no participará en la sesión de clasificación Sprint debido a un problema en el sistema de combustible detectado al final de los entrenamientos que no pudo resolverse a tiempo”, explicó el equipo.

Más adelante, en la carrera sprint, Pérez logró finalmente volver a la pista, aunque su actuación también estuvo marcada por dificultades. El tapatío terminó en la posición 19, tras haber arrancado desde el fondo de la parrilla, en una carrera llena de incidentes, penalizaciones y la aparición del auto de seguridad.

Durante esa sprint, el monoplaza del mexicano sufrió daños visibles en la carrocería, dejando expuesto parte del motor y algunas piezas sobre la pista, lo que complicó todavía más su rendimiento a lo largo de la prueba. A pesar de ello, logró avanzar dos posiciones respecto a su lugar de salida.

En la Q1 también quedaron eliminados Carlos Sainz, quien terminó en el lugar 17 a +1.142, Alex Albon fue 18 a +1.597, Fernando Alonso quedó 19 a +2.028, Valtteri Bottas terminó 20 a +2.261 y Lance Stroll fue 21 a +2.820.

La eliminación de los dos pilotos de Williams, Aston Martin y Cadillac reflejó las dificultades que atraviesan estas escuderías en el inicio de la temporada.

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