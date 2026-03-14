Qualy Gran Premio de China F1 2026, en vivo Checo Pérez: ¿Quién gana la Clasificación de Fórmula 1 hoy?

El GP de China 2026 tendrá la qualy este sábado 14 de marzo de 1:00 a 2:00 horas tiempo del centro de México, para definir la parrilla de salida

Qualy del Gran Premio de China, en vivo | Claro Sports

Los ojos del mundo están puestos en Verstappen

El piloto Max Verstappen está teniendo un fin de semana complicado, lo que incluso ha puesto en duda su presencia en la Q3 de la clasificación. El neerlandés cayó hasta la posición 20 durante la sprint tras una mala salida, aunque logró recuperar terreno para terminar en el noveno lugar.

A pesar de esa remontada, no consiguió sumar puntos y se ha mostrado muy crítico con el rendimiento del Red Bull RB22 durante el fin de semana. En este contexto, ni Verstappen ni su compañero Isack Hadjar tienen asegurado el pase a la Q3, por lo que existe la posibilidad de que el campeón neerlandés quede eliminado antes de la fase final de la clasificación.

¿A qué hora inicia la Qualy del GP de China F1 2026 hoy 14 de marzo cómo salen?

El Gran Premio de China 2026 tendrá la qualy este sábado 14 de marzo de 1:00 a 2:00 horas tiempo del centro de México, para definir la parrilla de salida, estos son los diferentes horarios:

Clasificación (sábado 14 de marzo) México | 1:00 horas Centroamérica | 1:00 horas Estados Unidos | 23:00 (jueves 12 de marzo) Pacífico, 2:00 del Este Argentina | 4:00 horas Colombia | 2:00 horas



¿Quién ganó las Prácticas Libres del GP China F1 2026?

George Russell se llevó la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de China gracias a una vuelta impresionante en el Shanghai International Circuit. El piloto británico marcó un tiempo de 1:31.520, superando por 0.360 segundos a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, lo que consolidó un 1-2 absoluto para Mercedes. Además, Russell había demostrado su ritmo desde la sesión de Prácticas Libres, donde registró el mejor tiempo con 1:32.741, confirmando que el británico y la escudería alemana dominan el fin de semana en Shanghái.

¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de China F1 2026? Canales de TV y online

Toda la acción del fin de semana del Gran Premio de China se podrá seguir en vivo y en directo por TV en México a través de la señal de Televisa (por izzi y Sky+), así como vía streaming mediante F1 TV.

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde arrancamos la cobertura con la Qualy en territorio chino. Tras lo ocurrido en Australia, las escuderías llegan a Asia con la intención de seguir afinando detalles y mejorar el rendimiento de sus monoplazas, en un fin de semana que promete emociones fuertes desde el inicio.

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