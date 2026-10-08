Detienen al Hijo de Fishman por muerte del referee Búho; ¿de qué se le acusa al luchador?

La función se realizaba con normalidad hasta que El Búho terminó tendido sobre la lona durante una secuencia en la que también participaba Hijo de Fishman

La lucha libre mexicana vivió una jornada trágica en Hidalgo. Hijo de Fishman fue detenido durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre después de la muerte de Gerardo Germán Pineda, mejor conocido como “El Búho”, quien se desempeñaba como referee durante una función.

El luchador fue asegurado después de lo ocurrido en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, donde se realizaba el evento. Por ahora, permanece a disposición de las autoridades mientras se investiga qué pasó dentro del ring y si existe responsabilidad por la muerte del referee.

¿Por qué detuvieron al Hijo de Fishman y de qué se le acusa?

Elementos de seguridad acudieron al recinto después de recibir el reporte de una persona sin vida. En el lugar hubo un señalamiento directo contra J. Á. N. L., identificado como Hijo de Fishman, por lo que fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público.

El caso es investigado inicialmente como posible homicidio culposo. Esto no significa que el luchador ya haya sido declarado culpable, sino que las autoridades deberán revisar videos, testimonios y demás elementos para establecer qué ocurrió durante la función y si la acción del gladiador tuvo relación directa con el fallecimiento.

Hijo de Fishman continúa detenido mientras corre el plazo legal de 48 horas para definir su situación. Después de ese periodo se sabrá si el caso llega ante un juez de control o si el luchador queda en libertad.

¿Qué pasó en la arena de Hidalgo donde perdió la vida el referee?

La función se realizaba con normalidad hasta que El Búho terminó tendido sobre la lona durante una secuencia en la que también participaba Hijo de Fishman. La situación encendió las alarmas dentro de la arena cuando el referee dejó de responder.

Personal de emergencia ingresó para atenderlo, pero poco después se confirmó su muerte. A partir de ese momento la función quedó en segundo plano y comenzó la intervención de las autoridades para reconstruir lo sucedido.

Algunos reportes apuntan a que el referee habría recibido una maniobra conocida como martinete, aunque será la investigación la que determine si ese movimiento tuvo relación con su fallecimiento. Por ahora, no existe una conclusión oficial sobre la causa exacta de la muerte.

¿Qué es el Martinete, qué tan peligroso es y por qué está prohibido en la Lucha Libre?

El martinete, conocido también como piledriver, es uno de los movimientos más reconocibles y peligrosos de la lucha libre. Consiste en colocar al rival de cabeza y ejecutar una caída controlada, por lo que una mala ejecución puede comprometer directamente el cuello y la zona cervical.

Precisamente por ese riesgo, el martinete aparece como una maniobra prohibida o motivo de descalificación en distintos reglamentos de lucha libre en México. Su ejecución requiere extremo control entre los luchadores y cualquier error puede provocar una lesión de gravedad.

En este caso, el hecho de que algunos reportes mencionen el martinete no significa que ya se haya determinado que esa maniobra provocó la muerte de El Búho. La investigación sigue abierta y será la autoridad la encargada de establecer qué sucedió exactamente en el ring y cuál será la situación legal de Hijo de Fishman.

Te puede interesar: