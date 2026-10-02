Cedric Alexander derrota a Ricky Sosa tras intervención de The System en TNA Impact

La función también tuvo un combate clasificatorio rumbo a Bound For Glory, además de enfrentamientos por equipos y duelos individuales.

Cedric Alexander vence a Ricky Sosa | Captura

Cedric Alexander derrotó a Ricky Sosa en la lucha estelar de TNA Impact, en un combate que tuvo intercambios de ofensiva y terminó definido por una intervención externa. Sosa logró responder a varios ataques de Alexander, pero la aparición de integrantes de The System modificó el cierre del encuentro.

Desde el inicio, ambos buscaron imponer su ritmo. Alexander consiguió derribar a Sosa y después conectó un codebreaker, aunque el rival respondió con un slam y posteriormente con un dropkick que lo llevó fuera del ring. Sosa aprovechó para lanzarse sobre él antes de que la acción regresara al cuadrilátero.

Tras la pausa, Alexander tomó el control con un suplex y un ataque en la esquina. Sosa volvió a reaccionar y consiguió un suplex y un neckbreaker, pero no pudo conseguir la cuenta de tres.

En los minutos finales, Alexander intentó aplicar el Lumbar Check, aunque Sosa logró bloquearlo en dos ocasiones. Cuando el combate continuaba, Bryan Myers, Brea Bonson y Alisha Edwards aparecieron cerca del ring. Sosa se lanzó sobre ellos, pero Alisha subió al apron y provocó una distracción que permitió a Eddie golpear a Sosa por debajo de la cintura. Alexander aprovechó la acción para aplicar el Lumbar Check y conseguir la cuenta de tres que le dio la victoria.

BDE consigue su primera victoria individual en TNA

La jornada comenzó con el combate clasificatorio para Bound For Glory, donde BDE enfrentó a Mr. Elegance por el último lugar disponible en el Six-Way Scramble por el Campeonato de la X-Division.

Mr. Elegance tomó la iniciativa después del primer intercambio y consiguió un German suplex, además de intentar mantener a BDE en la lona. Sin embargo, su rival respondió con un double knee codebreaker y después salió del cuadrilátero para atacar.

De regreso en el ring, Elegance buscó conectar un backfist, pero BDE lo evitó y utilizó un backslide para conseguir la cuenta de tres. Con este resultado, BDE obtuvo su primera victoria individual en TNA y aseguró el último lugar disponible en la lucha por el Campeonato de la X-Division en Bound For Glory.

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Indi Hartwell gana por descalificación ante Zoey Serrano

Indi Hartwell y Zoey Serrano comenzaron el enfrentamiento antes de que sonara la campana, con ambas intercambiando golpes alrededor del ring.

Una vez iniciada oficialmente la lucha, Serrano buscó controlar a Hartwell con patadas, suplexes y ataques contra la cabeza. Hartwell consiguió reaccionar con un spinebuster y posteriormente envió a su rival fuera del cuadrilátero.

El enfrentamiento volvió a salir del ring antes de que Hartwell recuperara el control. Serrano terminó introduciendo una silla al cuadrilátero, lo que provocó que el árbitro decretara la descalificación.

Order 4 se impone a The Great Hands

La rivalidad entre antiguos integrantes de Order 4 marcó el enfrentamiento por equipos entre Mustafa Ali y Special Agent 0 contra Jason Hotch y John Skylar. Ali y Hotch comenzaron el combate intercambiando ataques, mientras el resto de los integrantes buscaba intervenir en diferentes momentos. Hotch consiguió golpear a Ali fuera del ring y posteriormente realizó un moonsault.

La acción continuó con intercambios entre los cuatro luchadores. Agent 0 consiguió aplicar un doble powerbomb desde el esquinero sobre Hotch y Skylar, aunque la cuenta quedó en dos.

En el cierre, Skylar consiguió atacar a Ali con una spear, pero el campeón Internacional respondió enviándolo contra las cuerdas y aplicando un Boston Crab. Skylar intentó alcanzar las cuerdas, pero terminó rindiéndose.

Moose derrota a AJ Francis

Moose y AJ Francis se enfrentaron después de la discusión que ambos tuvieron sobre quién representa la imagen de TNA. El combate comenzó con ambos intercambiando golpes y ataques en las esquinas. Francis llevó a Moose hacia los escalones fuera del ring, aunque el luchador respondió después con un cabezazo y varios clotheslines.

Moose intentó conseguir una cuenta con un superplex, pero Francis resistió. Más adelante, ambos volvieron a intercambiar movimientos desde el esquinero hasta que Moose consiguió ejecutar el superplex. En el tramo final, Expressions y AJ Francis sacaron una mesa de debajo del ring y la cubrieron con toallas. Francis colocó a Moose sobre sus hombros, pero Deuce ingresó al cuadrilátero para intervenir y ayudar a Moose.

En medio de la acción, Expressions atravesó la mesa, mientras Francis volvió su atención hacia Moose y estuvo cerca de chocar con Deuce. Moose aprovechó el momento para golpear a Francis en la cabeza con la tapa de un inodoro y después conectó una Spear para conseguir la cuenta de tres.

Leon Slater derrota a Joe Alonzo

Leon Slater tuvo una lucha previa a su compromiso por el Campeonato Mundial de TNA en Bound For Glory. Su rival fue Joe Alonzo, quien antes del combate cuestionó las posibilidades de Slater y aseguró que buscaría impedir que llegara al evento.

El enfrentamiento terminó rápidamente. Slater tomó el control desde el inicio y cerró la lucha con un Swanton 450, con lo que consiguió la cuenta de tres. El resultado permitió a Slater cerrar su participación en Impact antes de s