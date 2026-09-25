Mustafa Ali retiene el Campeonato Internacional de TNA tras vencer a Trey Miguel y Jason Hotch

El luchador estadounidense mantuvo su reinado en una triple amenaza marcada por ataques, intervenciones y momentos de alta intensidad

Mustafa Ali logró conservar el Campeonato Internacional de TNA durante la función de TNA Impact, después de superar a Trey Miguel y Jason Hotch en una lucha de triple amenaza que estuvo marcada por la acción constante dentro y fuera del cuadrilátero. El monarca tuvo que resistir los ataques de sus dos retadores para mantenerse como dueño del título.

Desde antes del inicio oficial del combate, Jason Hotch sorprendió a Mustafa Ali con un ataque por la espalda, mientras Trey Miguel esperaba su momento para sumarse a la ofensiva. Ambos luchadores intentaron aprovechar la desventaja del campeón, aunque Miguel y Hotch también tuvieron diferencias durante los primeros minutos del enfrentamiento.

Mustafa Ali se mantiene como el campeón internacional del TNA | Claro Sports

Ali logró recuperarse y comenzó a encontrar espacios para atacar a sus rivales. El campeón conectó una Rolling Neckbreaker sobre Trey Miguel, además de un Standing Moonsault, aunque el retador consiguió romper la cuenta antes de la tercera palmada. Hotch también intentó tomar el control con una serie de golpes y ataques de poder.

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La lucha mantuvo un ritmo elevado con intercambios entre los tres competidores. Mustafa Ali aplicó un Backbreaker sobre Jason Hotch, seguido de una rodilla a la zona del cuello y una Powerbomb, pero Trey Miguel apareció para evitar que el campeón cerrara la contienda.

Miguel tomó protagonismo con un German Suplex sobre Ali y un DDT sobre Hotch, mientras que el campeón respondió con movimientos rápidos para mantenerse en combate. Los tres luchadores tuvieron oportunidades de conseguir la victoria, con ataques desde la tercera cuerda y maniobras de alto impacto.

Tasha Steelz ‘sufre’ la victoria de Mustafa Ali

Uno de los momentos clave de la lucha llegó cuando Tasha Steelz tomó el cinturón del Campeonato Internacional de TNA, una acción que buscaba influir en el desenlace del combate. Sin embargo, la situación terminó perjudicando a Jason Hotch.

Hotch salió del ring para atender a Steelz después de que ella recibiera un Double Stomp, lo que permitió que Mustafa Ali aprovechara la distracción para intentar una cuenta rápida. Aunque Hotch logró liberarse, el campeón continuó con su ofensiva.

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La definición llegó cuando Trey Miguel buscaba conectar su Meteora sobre Ali, pero el campeón utilizó el cinturón para golpearlo y conseguir la cuenta de tres. De esta manera, Mustafa Ali aseguró la victoria y confirmó su permanencia como Campeón Internacional de TNA.

Con este resultado, Ali mantiene uno de los campeonatos más importantes de la compañía y extiende un reinado en el que continúa enfrentando nuevos desafíos dentro de TNA Wrestling.