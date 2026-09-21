Muere Franco Colombo, histórico exluchador mexicano, maestro y programador del CMLL

Franco Colombo fue campeón nacional de peso welter y después continuó su carrera fuera del ring dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre

Fallece Franco Colombo, tras una vida ligada a la lucha libre mexicana.

La lucha libre mexicana está de luto. Franco Colombo, exluchador, maestro y programador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) murió a los 73 años, de acuerdo con la información publicada por una de sus sobrinas (Yadira Esparza) el pasado domingo 20 de septiembre, a través de las redes sociales. Su trayectoria estuvo ligada durante varias décadas a este deporte tanto dentro como fuera del ring.

Colombo, cuyo nombre de pila era Javier Esparza Coronado, le dedicó su vida a la lucha libre en México. Además de desarrollar una carrera como gladiador profesional, posteriormente ocupó funciones relacionadas con la preparación de nuevas generaciones y la programación de funciones.

Hasta el momento no se ha informado la causa de su muerte. Sin embargo, los reportes sobre su fallecimiento destacan las distintas etapas que tuvo dentro de la lucha libre mexicana y la relación que tuvo con el Consejo Mundial de Lucha Libre.

¿Quién fue Franco Colombo?

Franco Colombo nació el 5 de agosto de 1953 y comenzó su trayectoria como luchador profesional durante la década de 1970. Su carrera sobre el cuadrilátero se extendió por varios años y le permitió participar en funciones de la entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL), hoy CMLL.

Discípulo del Diablo Velasco, durante su etapa como luchador, Colombo tuvo presencia en distintas arenas y carteleras del país. Uno de los momentos más importantes de su trayectoria ocurrió el 1 de noviembre de 1980, fecha en la que venció a Américo Rocca en la Pista Revolución para quedarse con el Campeonato Nacional de Peso Welter. Durante su reinado, Franco Colombo expuso el título ante luchadores como Mario ‘La Fiera’ Valenzuela y Mocho Cota, hasta que El Supremo le arrebató el cinturón en febrero de 1981.

A lo largo de su carrera, Franco Colombo también participó en varias luchas de apuestas en las que terminó rapado. Jerry Estrada le ganó la cabellera en julio de 1983, Hombre Verde hizo lo propio en marzo de 1984 y Javier Cruz lo venció en tres ocasiones entre 1984 y 1986.

Su trabajo no terminó después de retirarse de la actividad sobre el ring, pues pasó a desempeñar otras funciones dentro de la industria. Una de las facetas por las que fue reconocido fue la de entrenador. Franco Colombo participó en la formación de luchadores como Rush, Dragon Lee, Atlantis Jr. y Místico, actual estrella de las funciones del CMLL, además de transmitir conocimientos relacionados con técnica, preparación física y trabajo sobre el cuadrilátero.

Franco Colombo también fue programador del CMLL

Su trayectoria también llegó a las oficinas. Colombo ocupó el puesto de programador dentro del CMLL, función relacionada con la integración de las carteleras, rivalidades y combates que forman parte de las funciones de la empresa.

Ese trabajo le permitió mantenerse ligado durante décadas a la lucha libre después de su etapa como competidor. Su nombre quedó relacionado con tres áreas del negocio: luchador, maestro y programador, funciones desde las que participó en diferentes generaciones de la empresa.

Su etapa dentro del CMLL terminó durante la pandemia. Ante una propuesta de la empresa para reducir su salario en 50 por ciento, Colombo decidió retirarse y cerrar su ciclo profesional dentro de la compañía.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer el domingo 20 de septiembre. Franco Colombo murió a los 73 años, sin que se conozca la causa del deceso. Su muerte cierra una trayectoria de varias décadas vinculada con la lucha libre mexicana. Colombo pasó del cuadrilátero a la formación de luchadores y posteriormente a labores de programación, etapas que mantuvieron su nombre relacionado con el CMLL y con este deporte en México.

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