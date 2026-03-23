Declaración anual del SAT: ¿Cuándo, cómo y quiénes deben realizarla en abril?

El Servicio de Administración Tributaria presumió que durante el año pasado se logró recaudar una cifra récord de 5 billones 351,680 millones de pesos

El SAT ha activado el Simulador de Declaración Anual 2025 | @SATMX

El ejercicio fiscal concluyó el pasado 31 de diciembre y, como sucede cada año, los contribuyentes deben poner en orden su información para cumplir correctamente con la declaración anual y evitar multas o contratiempos, una situación que puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza si no se cuenta con los requisitos indispensables. Bajo este panorama, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se alista para el proceso de declaraciones del próximo mes de abril, especialmente después de haber alcanzado en 2025 un récord de recaudación de 5 billones 351,680 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 4 por ciento respecto al ejercicio anterior, una cifra que buscarán superar este año.

Cabe destacar que el SAT implementará un simulador virtual, una herramienta tecnológica que promete convertirse en un apoyo importante para los contribuyentes al momento de presentar su declaración. Sin embargo, como suele ocurrir en la administración tributaria en México, algunos conceptos básicos pueden resultar más complejos de lo esperado. Por ello, en Claro Sports te ofrecemos una guía rápida para que puedas encaminar de mejor manera tu próxima declaración y cumplir con tus obligaciones fiscales sin contratiempos.

SAT 2026: ¿Quiénes deben de presentar la Declaración anual en abril?

En México, la legislación fiscal es clara respecto a quiénes están obligados a presentar la declaración anual. Para el ejercicio fiscal 2025, que se debe presentar en abril de 2026, deben cumplir con este trámite las personas físicas que perciban ingresos superiores a los 400 mil pesos anuales, así como quienes trabajaron para dos o más patrones de forma simultánea, realizaron actividades por honorarios, arrendamiento, actividades empresariales o a través de plataformas tecnológicas, además de aquellos que obtuvieron ingresos relevantes por intereses o dividendos. También entran en este supuesto quienes dejaron de laborar antes del 31 de diciembre, recibieron ingresos del extranjero o de empleadores sin obligación de retener impuestos en México, así como quienes percibieron indemnizaciones o pagos por jubilación.

No obstante, existe un grupo que podría quedar exento: los asalariados con un solo patrón e ingresos menores a 400 mil pesos anuales, siempre y cuando el empleador haya emitido correctamente los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina. Sin embargo, análisis de firmas como PwC advierten que, si estos comprobantes no están debidamente timbrados, el trabajador asume la obligación de presentar la declaración, incluso en ese escenario.

¿Cuándo es la fecha límite para hacer la Declaración anual y de cuánto son las multas por no cumplir?

Cumplir con la declaración anual no solo es una obligación fiscal, también es una oportunidad para mantener en orden las finanzas personales o empresariales. En México, el calendario está claramente definido: las personas morales, es decir, las empresas, deben presentar este trámite entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, un periodo clave para reportar sus operaciones del ejercicio anterior y evitar contratiempos con la autoridad fiscal.

Por su parte, las personas físicas cuentan con un margen un poco más amplio, ya que pueden presentar su declaración anual del 1 al 30 de abril de 2026. Aunque pueda parecer tiempo suficiente, lo recomendable es no dejarlo para el último momento, ya que cualquier error, saturación en la plataforma del SAT o falta de documentación puede complicar el proceso y derivar en multas o recargos innecesarios.

SAT Declaración anual 2025: ¿En dónde y cómo realizarla?

Presentar la Declaración Anual ante el SAT puede parecer complicado, pero con una buena preparación el proceso se vuelve mucho más ágil. Antes de ingresar al portal, lo ideal es tener a la mano información básica como tu RFC, contraseña o e.firma, así como tu CLABE bancaria en caso de obtener saldo a favor. También es fundamental reunir tus comprobantes de deducciones personales y las facturas electrónicas de gastos deducibles, ya que esto permitirá que completes el trámite sin contratiempos y en menos tiempo.

Uno de los puntos clave para optimizar tu declaración es aprovechar las deducciones personales, ya que estas reducen el monto de impuestos a pagar. Entre las más comunes se encuentran los gastos médicos, dentales y hospitalarios, las colegiaturas, los intereses de créditos hipotecarios, las aportaciones voluntarias al retiro, los donativos autorizados y los seguros de gastos médicos. Eso sí, para que sean válidas, deben estar correctamente facturadas y pagadas mediante medios electrónicos.

El proceso para presentar la declaración es bastante sencillo y se puede realizar completamente en línea. Solo debes ingresar al portal oficial del SAT, acceder a la sección de “Declaraciones” e iniciar sesión con tus credenciales. Una vez dentro, selecciona “Declaración Anual”, revisa los ingresos precargados, verifica tus deducciones personales, confirma la información y envía el documento. Al finalizar, el sistema te indicará si tienes saldo a favor, si debes pagar o si tu resultado es en ceros.

Para evitar errores, conviene revisar cuidadosamente cada dato antes de enviar la declaración: desde que tus facturas estén correctas hasta que los ingresos coincidan con lo reportado. También es importante usar una cuenta bancaria válida para devoluciones y conservar el acuse de presentación. Si eres freelancer, tienes un negocio o prestas servicios, llevar un buen control de tu facturación electrónica será clave, ya que te permitirá organizar ingresos, deducciones y facilitar todo el proceso cuando llegue el momento de cumplir con esta obligación fiscal.

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