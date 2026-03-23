Karim López anuncia su elegibilidad para el NBA Draft 2026

El basquetbolista mexicano confirma que se declara elegible al Draft 2026 tras su paso por los New Zealand Breakers de la NBL

Karim López busca hacer historia en la NBA | GETTY IMAGES VIA AFP

El básquetbol mexicano suma un nuevo capítulo rumbo a la élite mundial. Karim López, una de las mayores promesas del país, anunció oficialmente que se declara elegible para el Draft de la NBA 2026, dando un paso clave en su carrera profesional.

El alero de 18 años de edad, nacido en Hermosillo, Sonora, ha sido seguido de cerca por ojeadores internacionales y ahora formaliza su intención de llegar a la mejor liga del mundo. Su decisión llega después de consolidarse en el básquetbol profesional fuera de México, donde ha construido un proceso formativo que lo coloca como uno de los prospectos a seguir.

“Vengo a anunciar que, después de hablarlo con mi familia, con mis agentes y con mi círculo cercano, he decidido que me voy a declarar para el Draft de la NBA del 2026″, dijo Karim durante una entrevista exclusiva en Sportscenter de ESPN.

El jugador, de 2.06 metros de estatura, llega a este momento tras dos temporadas con los New Zealand Breakers en la NBL de Australia. En su última temporada promedió 11.9 puntos, 1.9 asistencias y 6.1 rebotes por juego, con 49 por ciento en tiros de campo. Su mejor actuación se dio el 30 de enero, cuando registró 32 unidades, ocho rebotes y dos asistencias en la victoria de su equipo 97-95 sobre el Melbourne United.

“La temporada fue linda, fue bonito poder disfrutar del básquetbol profesional, de mis compañeros, de los coaches, simplemente la experiencia de vivirla y fue algo muy bonito, algo que me enseñó mucho, algo que me preparó muy bien para este siguiente camino”.

La formación de Karim López fuera de México inició a los 13 años, cuando se fue a España para tomar experiencia con el Joventut Badalona: “Fue una experiencia buenísima para mí, algo que me formó, sobre todo como persona. Me fui a un país que no conocía, sin mis papás, estar lejos de casa es difícil y más para un niño, pero creo que me ayudó, me hizo más fuerte, me hizo madurar. Y basquetbolísticamente hablando aprendí muchos conceptos, el básquetbol europeo y sobre todo el español es muy táctico, es mucho de reconocimiento de juego, eso es algo que me ayudó mentalmente en el básquetbol”.

Cinco años después, Karim está a las puertas de la NBA. Los pronósticos lo colocan dentro de los 10 mejores prospectos, lo que lo convertiría en el mexicano que más rápido es seleccionado en el Draft (Eduardo Nájera salió en el lugar 38 dentro de la segunda ronda del 2000 y Jaime Jaquez Jr. fue el número 18 del 2023).

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