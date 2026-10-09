Hijo de Fishman recupera su libertad tras acuerdo reparatorio con la familia de El Búho

El luchador había sido detenido tras el incidente y el caso era investigado como posible homicidio culposo. Hasta el momento, el luchador no ha ofrecido declaraciones sobre su liberación

Se espera una conferencia de prensa para mas detalles | luchafan.mx

El Hijo de Fishman quedó en libertad durante la madrugada de este viernes, días después de haber sido detenido por su presunta relación con la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, durante una función de lucha libre realizada en Hidalgo. La situación legal del luchador cambió después de que se alcanzara un acuerdo con la familia del fallecido.

La detención ocurrió tras el incidente registrado en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, donde se desarrollaba una función de lucha libre. De acuerdo con la información proporcionada, elementos de seguridad acudieron al recinto luego del reporte de una persona sin vida y posteriormente el luchador fue trasladado ante el Ministerio Público.

El caso había sido investigado inicialmente como un posible homicidio culposo. Esta clasificación no implicaba una declaración de culpabilidad, pues las autoridades debían analizar los videos, testimonios y otros elementos para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y determinar si existía responsabilidad.

La liberación del luchador fue anunciada mediante un video publicado en las redes sociales de El Patrón Espectáculos Lucha Libre. En la grabación, el abogado que llevó el caso explicó que la salida se produjo después de alcanzar un acuerdo con la familia de Gerardo Germán Pineda.

“Se logró un acuerdo reparatorio en el cual el señor Fishman ya está en libertad. No hubo una situación de ir más allá en un proceso de libertad”, explicó el representante legal en el material difundido en redes sociales.

Hasta el momento, el Hijo de Fishman no ha ofrecido declaraciones públicas sobre su liberación ni sobre lo ocurrido durante la función. En el video difundido por la promotora únicamente hablaron el abogado y un representante de El Patrón Espectáculos Lucha Libre. La empresa adelantó que posteriormente ofrecerá una conferencia de prensa para explicar la situación, aunque trasciende que la promotora y el luchador habrían pagado la cantidad de $585,525 pesos a los familiares de la víctima.

El incidente ocurrió durante una secuencia en el ring en la que participaban el luchador y El Búho. El réferi terminó sobre la lona y dejó de responder, por lo que personal de emergencia ingresó para brindarle atención. Posteriormente se confirmó su fallecimiento y las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes.

Algunos reportes señalaron que durante la acción se habría utilizado una maniobra conocida como martinete o piledriver, movimiento que implica colocar al rival de cabeza antes de realizar la caída. Sin embargo, la información disponible no establece de manera oficial que esta maniobra haya provocado la muerte del réferi. La investigación y los elementos reunidos por las autoridades son los que deberán determinar qué ocurrió y cuál fue la relación entre la acción realizada en el ring y el fallecimiento de El Búho.