Power Slap 24 en vivo: transmisión online y cartelera de hoy en Las Vegas

Las bofetadas vuelven a tomar el protagonismo en Las Vegas con Power Slap 24: Muniz vs. Hintz, una nueva función que reunirá a varios competidores de la disciplina en The Chelsea, dentro de The Cosmopolitan of Las Vegas. La cartelera se celebrará este viernes 9 de octubre, con Emanuel Muniz y Ayjay Hintz al frente del evento estelar.

Muniz llega a este compromiso después de recuperar impulso en la división de peso medio con una victoria sobre Ryan Wallace. Ahora, buscará aprovechar ese resultado para sumar otro triunfo ante Hintz, un rival que destaca por la potencia de sus golpes y que intentará dar la sorpresa en Las Vegas.

La función también contará con enfrentamientos como el de Nate Burnard ante Darius Mata-Varona, además de la participación de Stunt Marshall frente a Chris Thomas y Azael Rodriguez contra Waylon Frost. Cada combate pondrá a prueba la resistencia, la precisión y la capacidad de los participantes para imponerse en una disciplina donde cada golpe puede cambiar el rumbo de la contienda.

Todo está listo para una nueva noche de Power Slap, con Emanuel Muniz y Ayjay Hintz como protagonistas de la pelea estelar.

¿A qué hora inicia Power Slap hoy 9 de octubre y cuál es la cartelera?

La cartelera de Powert Slap desde Las Vegas, Nevada, dará inicio este viernes 9 de octubre a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México en Claro Sports.

Cartelera estelar

Emanuel “No Love” Muniz vs. Ayjay “Static” Hintz | Peso mediano

Azael “El Perro” Rodriguez vs. Waylon “Ice Cold” Frost | Peso wélter

Stunt Marshall vs. Christapher “KO Chris” Thomas | Peso mediano

Nate “The Buffalo Soldier” Burnard vs. Darius “The Destroyer” Mata-Varona | Peso pesado

Preliminares

Pono “Da Hawaiian Assassin” Pau vs. Nathan “C4” Klingensmith | Peso pesado

Jorge “The Honey Badger” Uribe vs. Mirza “The Bosnian” Berhamovic | Peso semipesado

William Shockey vs. Ace “O’ Spadez” Samples | Peso ligero

Hollyhood Haley J vs. Gema | Peso mosca femenil

¿Quién transmite en vivo Power Slap 24 desde Las Vegas?

Para seguir toda la cartelera y los mejores combates no te pierdas la transmisión en Claro Sports para México y Centroamérica, en donde podrás tener toda la cobertura en directo.

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