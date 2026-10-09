Samantha Salas regresa tras un año de ausencia y jugará el Mundial de Ráquetbol 2026

Tras un año fuera por lesión, la leonesa regresa al ráquetbol para disputar el Mundial de Chile 2026, donde buscará tres oros y seguir haciendo historia con México

La jugadora de 39 años busca seguir haciendo historia | @samanthasalassolis

Después de un año alejada de las competencias por una grave lesión en el hombro, Samantha Salas está lista para volver a representar a México en el Campeonato Mundial de Ráquetbol 2026, que se disputará del 16 al 24 de octubre en Temuco, Chile. La jugadora guanajuatense consiguió su clasificación durante el Campeonato Nacional celebrado en Tijuana, donde conquistó los títulos de dobles femenil y dobles mixtos.

Considerada la mejor doblista en la historia del ráquetbol y exnúmero dos del ranking mundial de singles de la LPRT, Salas enfrentó uno de los procesos más complicados de su carrera tras lesionarse durante un torneo profesional en Denver. La rehabilitación se extendió por 12 meses, pero su disciplina y el deseo de volver a vestir los colores nacionales fueron determinantes para conseguir su regreso.

“Así como he sido en el deporte, para mi recuperación soy igual de disciplinada y de aguerrida. Estuve dándole hasta que pude volver, así que de septiembre (2025) hasta septiembre (2026); ahorita el Campeonato Nacional fue justo del 15 al 20 de septiembre. Siempre mi gran meta ha sido jugar por México, y ahora regresando gané dos categorías, dobles femenil y el mixto para representar a mi país en otro campeonato mundial. Imagínate, este es mi año número 20 en la selección nacional, para mí es un gran logro, y un gran privilegio”, explicó en entrevista con Claro Sports.

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Samantha Salas buscará tres medallas de oro en el Mundial de Ráquetbol

El regreso de la deportista originaria de León, Guanajuato, no será únicamente para recuperar ritmo competitivo. Salas viajará a Chile con el objetivo de conquistar tres medallas de oro, considerando las pruebas de dobles femenil, dobles mixtos y la competencia por equipos. Su experiencia internacional y los resultados obtenidos en el Nacional respaldan sus aspiraciones.

La mexicana tiene buenos recuerdos del Campeonato Mundial de San Luis Potosí 2022, donde se coronó en dobles femenil junto a Paola Longoria y en dobles mixtos con Rodrigo Montoya. En esta última modalidad, ambos hicieron historia al convertirse en los primeros campeones mundiales de la categoría.

“En el Mundial de 2022 (San Luis Potosí) gané estas dos categorías, en dobles con Paola Longoria y en dobles mixtos, con Rodrigo Montoya de Chihuahua. Era la primera vez que se abría esta categoría y somos los únicos campeones mundiales mixtos de la historia mexicanos. Entonces espero repetir este título porque vamos por todo. Y en dobles femenil, por primera vez voy a jugar con Alexandra Herrera, ya que Paola acaba de tener a su bebé y no asistió al campeonato nacional, así que se me presentó esta oportunidad y la aproveché”.

¿Por qué Samantha Salas decidió regresar al ráquetbol después de su lesión?

Con 26 años de trayectoria deportiva, que comenzó cuando tenía apenas 12, Samantha Salas cuenta con cinco títulos mundiales, ocho medallas de oro en campeonatos del mundo, tres campeonatos panamericanos y cuatro centroamericanos y del Caribe. Sin embargo, pese a tener un palmarés que la coloca entre las grandes figuras de la disciplina, considera que todavía tiene objetivos por cumplir.

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“Me han preguntado, si ya tienes cinco mundiales, he sido campeona mundial cinco veces, ¿por qué quisieras seis, por qué regresar, por qué más? La verdad es que todavía siento este fuego interno de que quiero ganar, me encanta ganar, odio perder y amo mi deporte. Lo sigo disfrutando, entonces si sigo sintiendo esto y sigo ganando, por qué no seguir jugando y representar a mi país, que es mi gran pasión”, compartió emocionada.

Su regreso también abre la posibilidad de volver a compartir la cancha con Paola Longoria, una de sus compañeras más exitosas en dobles. Entre sus planes se encuentra disputar los Juegos Panamericanos de Lima 2027, donde espera reencontrarse deportivamente con Longoria, quien podría retomar su actividad competitiva después de su pausa por maternidad.

Por ahora, el Campeonato Mundial de Temuco será la primera gran prueba internacional de esta nueva etapa para Samantha Salas, quien buscará demostrar que, después de superar una lesión que la mantuvo fuera durante un año, todavía tiene las condiciones y la motivación necesarias para seguir conquistando títulos con México.