Zorros CETYS vs Borregos Monterrey, en vivo: transmisión de la Semana 6 de la ONEFA 2026, hoy 9 de octubre

La Liga Mayor de la ONEFA 2026 entra en la segunda mitad de su temporada regular y Borregos Monterrey vuelve a la actividad después de una semana de descanso no planeada, tras la reprogramación de su duelo ante Auténticos Tigres por las fuertes lluvias. Ahora, el equipo del coach Carlos Altamirano regresa al Estadio Banorte para recibir a los Zorros CETYS, en un partido que representa una nueva oportunidad para mantener su paso perfecto.

Borregos Monterrey llega con marca de 3-0 y después de firmar una contundente victoria por 73-20 sobre Pumas CU. El conjunto regiomontano ha ganado sus tres compromisos de la campaña y busca mantenerse entre los equipos protagonistas de la competencia, aunque todavía tiene pendiente el Clásico Regio ante unos Auténticos Tigres que también se mantienen invictos.

Del otro lado, Zorros CETYS llega con la necesidad de sumar victorias para mantener sus aspiraciones de continuar en la Liga Mayor en 2027. Su derrota por 27-21 ante la Anáhuac Cancún en la Semana 5 aumentó la presión sobre el equipo, que ahora tendrá una exigente visita a Monterrey para intentar cambiar el rumbo de su temporada.

Borregos quiere aprovechar su condición de local y seguir firme en la pelea por los primeros puestos, mientras que Zorros necesita responder para mantenerse en la competencia. La actividad de la Semana 6 continúa en el Estadio Banorte con Borregos Monterrey frente a Zorros CETYS, este viernes 9 de octubre, a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, por Claro Sports.

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