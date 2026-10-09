Alianza FC vs Águilas Doradas, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 14

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Alianza FC y Águilas Doradas en Valledupar por la fecha 14 del FPC.

Alianza vs Águilas Doradas, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Alianza vs Águilas Doradas y dónde ver en vivo hoy 9 de octubre de 2026?

El partido entre paisas y costeños válido por la decimocuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que se llevará a cabo en el Estadio Armando Maestre Pavajeau, dará inicio a partir de las seis de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las cinco de la tarde.

Alineaciones Alianza vs Águilas Doradas: así salen a la fecha 14 de la Liga Betplay 2026 II

Alianza: Eduar Esteban; Israel Alba, Juan Viveros, Jesús Figueroa, Jhildrey Lasso; Jahir Castillo, Charly Villegas, Wiston Fernández, Deinner Quiñones: Jesús Muñoz y Cristian Vergara.

Eduar Esteban; Israel Alba, Juan Viveros, Jesús Figueroa, Jhildrey Lasso; Jahir Castillo, Charly Villegas, Wiston Fernández, Deinner Quiñones: Jesús Muñoz y Cristian Vergara. Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera Guardia, Jhon Ontaneda, Dylan Lozano, Javier Mena; Iván Rojas, Frank Lozano, Andrés Ricaurte; Eduard Arizalas, Fabián Charales y Ricardo Márquez.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 14 de Liga Betplay 2026?

Hay un claro favorito en este partido válido por la decimocuarta jornada del Fútbol Profesional Colombiano. Águilas Doradas se queda con la primera opción de quedarse con los tres puntos de esta fecha. Los antioqueños son decimoprimeros de la tabla de posiciones con 14 puntos en 11 partidos jugados.

Por su parte, Alianza viene de despedir a su director técnico Camilo Ayala y contratar al profesor Flavio Torres. El ‘vallenato’ busca tres unidades que lo pongan en la misma línea de puntos que su rival de turno.

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