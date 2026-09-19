Resultados del 93 Aniversario del CMLL: ¿Quién ganó en la fiesta de la lucha libre mexicana?

El ‘Príncipe de Plata y Oro’ venció a uno de sus rivales en la lucha estelar de la función celebrada en la Arena México

Místico se queda con la cabellera de Averno en el 93 Aniversario del CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre celebró su 93 Aniversario este viernes 18 de septiembre en la Arena México, con una función que tuvo a Místico y Averno como protagonistas de la lucha por la máscara y la cabellera. El enfrentamiento llegó después de un Cuadrangular de Parejas con Final Suicida que definió a los luchadores que avanzarían al combate principal.

La dinámica del cuadrangular llevó a los equipos a enfrentarse primero como parejas, con la condición de que los últimos en permanecer en la competencia se disputarían posteriormente la máscara o la cabellera. Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr. fueron los primeros eliminados, seguidos por Star Jr. y Zandokan Jr., quien tuvo que abandonar la batalla después de sufrir una lesión durante un lance.

La última pareja en quedar fuera fue la conformada por Último Guerrero y Templario, con lo que quedó definido el enfrentamiento entre Místico y Averno. El combate tuvo un momento de incertidumbre cuando Místico sufrió un golpe tras un vuelo fuera del ring, pero consiguió continuar hasta llegar a la definición.

MÁS INFORMACIÓN: Moose salva su futuro en TNA tras una batalla brutal ante Frankie Kazarian

¿Cómo fue la lucha estelar del 93 Aniversario del CMLL y quién la ganó?

El duelo entre Místico y Averno puso en juego la cabellera del segundo y la máscara del primero. Ambos llegaron al último combate después de la eliminación de las parejas participantes en el cuadrangular.

Durante la contienda, Místico tuvo que sobreponerse al golpe que recibió fuera del cuadrilátero tras realizar un lance. El luchador regresó al ring y continuó con el enfrentamiento hasta encontrar la oportunidad para cerrar la función.

La definición llegó cuando el representante del CMLL aplicó la ‘Mística’, movimiento con el que consiguió la cuenta definitiva y se llevó la victoria. De esta manera, Místico ganó la lucha estelar y Averno perdió la cabellera. El resultado añadió un capítulo más a la rivalidad que ambos han construido dentro del CMLL.

La victoria también amplió la lista de triunfos de Místico en luchas de apuestas, donde previamente había conseguido las máscaras de Black Warrior e Histeria, además de la cabellera del Negro Casas.

Resultados completos del 93 Aniversario del CMLL: todas las luchas en la Arena México

La función del 93 Aniversario estuvo integrada por nueve combates. Entre los resultados registrados durante la noche estuvieron:

MÁS INFORMACIÓN: The Nemeths resisten una batalla ante Slater y retienen los títulos por parejas de TNA

Místico derrotó a Averno y consiguió la cabellera de su rival.

y consiguió la cabellera de su rival. Soberano Jr. venció a Bandido

Andrade derrotó a Volador Jr.

Hechicero retuvo el Campeonato Mundial Completo del CMLL ante Zack Sabre Jr. y Claudio Castagnoli.

ante Zack Sabre Jr. y Claudio Castagnoli. Titán conservó el Campeonato Welter del CMLL.

Persephone retuvo el Campeonato Femenil del CMLL.

Ángel de Oro y Niebla Roja conservaron el Campeonato de Parejas.

Blue Panther derrotó a Jeff Jarrett.

Además, el Cuadrangular de Parejas con Final Suicida marcó el camino hacia la lucha estelar. Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr. fueron los primeros eliminados; posteriormente quedaron fuera Star Jr. y Zandokan Jr., y finalmente Último Guerrero y Templario, dejando a Místico y Averno para definir la apuesta principal de la noche. El 93 Aniversario terminó así con Místico como ganador de la lucha estelar y Averno sin su cabellera, en una función que reunió nueve combates en la Arena México.

Te puede interesar