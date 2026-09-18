Moose salva su futuro en TNA tras una batalla brutal ante Frankie Kazarian

La revancha de Lockdown terminó con Moose salvando su carrera tras superar a Frankie Kazarian en los momentos finales

Moose consiguió una victoria que mantuvo con vida su carrera en TNA al derrotar a Frankie Kazarian, en un combate que nació de la polémica ocurrida durante Escape the Cage en Lockdown. En aquel enfrentamiento, Moose terminó impulsando accidentalmente a Kazarian fuera de la jaula con un spear, situación que otorgó el triunfo a su rival. Convencido de que nunca fue derrotado de manera directa, Moose exigió una revancha durante The King’s Speech y aceptó la condición impuesta por Kazarian: poner su permanencia en TNA en juego. Desde el inicio, ambos llevaron la lucha al terreno físico, con Kazarian buscando rápidamente el Chicken Wing y Moose respondiendo mediante su fuerza.

Kazarian encontró oportunidades con un axe kick, un backstabber y posteriormente un cutter que detuvo uno de los intentos ofensivos de Moose. La intensidad aumentó fuera del cuadrilátero, donde Moose lanzó a Kazarian contra las escaleras metálicas y el poste, antes de que su rival consiguiera revertir otro ataque y mandarlo de frente contra la estructura. El momento más comprometido para Moose llegó cuando buscó una embestida en ringside y Kazarian lo proyectó sobre la mesa del cronometrista, que terminó destruida por el impacto. Moose alcanzó a regresar antes de la cuenta de diez, pero todavía recibió un DDT sobre el apron y un Fade to Black que únicamente produjo una cuenta de dos.

La resistencia de Moose volvió a ser puesta a prueba cuando Kazarian aplicó el Chicken Wing en el centro del ring y estuvo cerca de dejarlo sin respuesta, aunque el ex campeón consiguió escapar mediante golpes de codo. Moose respondió con un spear, pero Kazarian sobrevivió a la cobertura y prolongó el combate. En la secuencia final, Moose evitó otro intento de Fade to Black y conectó dos Spears consecutivos para conseguir la cuenta definitiva de tres. Con la victoria, Moose mantuvo su lugar dentro de TNA y cerró su revancha ante Kazarian, después de semanas en las que había insistido en demostrar que el desenlace de Lockdown no había representado una derrota directa.

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Slater manda mensaje a Nic Nemeth antes de Bound For Glory

Leon Slater dio otro paso rumbo a su oportunidad por el Campeonato Mundial de TNA al derrotar a Ryan Nemeth, hermano del monarca Nic Nemeth y actual integrante de los campeones mundiales en parejas. Slater había utilizado la Option C en Lockdown para asegurar una lucha titular en Bound For Glory y, antes de ese compromiso, tuvo que medirse con Ryan mientras Nic Nemeth observaba el combate desde la mesa de comentarios, siguiendo de cerca a quien será su próximo retador.

Desde el inicio, Slater impuso ritmo con velocidad, golpes y movimientos aéreos que obligaron a Ryan a buscar espacio fuera del ring. El retador al título mundial incluso se lanzó sobre su rival y, tras devolverlo al cuadrilátero, cruzó miradas con Nic. Ryan logró responder con un neckbreaker, un DDT y ataques dirigidos a cortar la reacción de Slater. El hermano del campeón también recurrió a un piquete a los ojos y a una llave a la cabeza, pero no consiguió mantener el control durante demasiado tiempo.

La reacción de Slater llegó con una patada giratoria directa al rostro, seguida por una serie de golpes y una ofensiva en la esquina. El británico conectó después un Utopia Spin y preparó la definición desde la tercera cuerda, mientras Ryan quedaba sin respuesta en el centro del ring. Slater ejecutó un Swanton 450 y consiguió la cuenta de tres para llevarse la victoria, resultado que mantiene su impulso antes de enfrentar a Nic Nemeth por el Campeonato Mundial de TNA en Bound For Glory.

Elijah y Ricky Sosa sobreviven al caos y derrotan a The System

En otro frente, Elijah y Ricky Sosa se impusieron a The System, representado por Eddie Edwards y Cedric Alexander, en un combate de parejas marcado por constantes intervenciones y cambios de dominio. La rivalidad había escalado una semana antes, cuando The System interrumpió el concierto de Elijah y Sosa apareció para respaldarlo, situación que terminó por desembocar en este enfrentamiento. Desde los primeros minutos, Elijah y Sosa buscaron imponer fuerza y velocidad, con derribos, sentones y ataques combinados que obligaron a Edwards y Alexander a reorganizarse.

The System encontró espacios para responder y comenzó a aislar a sus rivales, especialmente cuando Alexander y Edwards llevaron a Elijah a su esquina para castigarlo con relevos rápidos y ataques fuera de la vista del árbitro. Alisha Edwards también tuvo participación al provocar una distracción que permitió otra ofensiva conjunta. Sosa consiguió devolver equilibrio al combate con una derecha, un cutter y un suplex giratorio, mientras Elijah respondió con un neckbreaker y un lanzamiento sobre Alexander. El momento más cercano a la definición llegó con un moonsault de Sosa desde la segunda cuerda, aunque Edwards rompió la cuenta antes del tercer golpe.

La lucha volvió a cambiar en los instantes finales con la aparición de Bryan Myers y Bear Bronson en ringside. Elijah decidió salir del cuadrilátero y se lanzó sobre ambos, dejando a Sosa frente a Alexander dentro del ring. Con Edwards momentáneamente fuera de la acción, Sosa encontró la oportunidad y conectó un golpe directo sobre Alexander para buscar la cobertura. La cuenta llegó a tres y confirmó la victoria de Elijah y Ricky Sosa sobre The System, resultado que mantiene abierta la confrontación entre ambos bandos y refuerza la alianza que surgió después de los acontecimientos de la semana anterior.

M by Elegance resiste el ataque de Kiera Hogan

M superó su primera defensa como campeona del TNA Knockouts TV Championship al derrotar a Kiera Hogan, una de las luchadoras que más movimiento ha generado recientemente dentro de la división femenina. Hogan llegó al combate como una de las campeonas mundiales en parejas de Knockouts junto a Allie, luego de conquistar el título en su primer combate tras regresar a TNA. La retadora buscaba mantener su impulso y añadir otro cinturón a su regreso, pero M consiguió frenar su intento y conservar el campeonato.

El enfrentamiento comenzó con un intercambio de llaves de muñeca y control a ras de lona, aunque M aprovechó su ventaja física para llevar a Hogan al suelo y marcar el ritmo durante los primeros minutos. La campeona se tomó un momento para interactuar con el público, circunstancia que Hogan utilizó para sorprenderla con una cobertura que llegó a dos, antes de conectar un hip attack y una caída de pierna. M respondió desde el apron con una patada y posteriormente conectó un blockbuster desde la tercera cuerda. Hogan logró recuperar terreno con codazos, patadas y otro hip attack en la esquina, además de un dropkick que volvió a equilibrar el combate.

La definición llegó después de varios intentos de ambas por encontrar el movimiento definitivo. Hogan buscó aplicar el Face The Music, pero M respondió con un codebreaker y más tarde intentó un moonsault desde la tercera cuerda; la retadora consiguió apartarse y contestó con un dropkick antes de buscar una nueva cuenta de dos. Hogan todavía tuvo opciones de quedarse con el título, pero M volvió a imponer condiciones en los segundos finales. La campeona conectó un modified piledriver para conseguir la cuenta de tres y retener el TNA Knockouts TV Championship, cerrando así su primera defensa con éxito frente a una rival que continúa compitiendo entre las protagonistas de la división Knockouts.

Rich Swann frena el debut de LJ Cleary

Swann aseguró su lugar en la lucha por el Campeonato de la X-Division de TNA en Bound For Glory después de derrotar a LJ Cleary en un combate clasificatorio que también marcó el debut de este último en la empresa. Con el título vacante tras la situación de Leon Slater y la aplicación de la Option C, TNA determinó que el nuevo campeón será definido en un Six-Way Scramble, para el que Fabian Aichner, KC Navarro y Cedric Alexander ya tenían un lugar asegurado. Swann aprovechó su oportunidad para convertirse en el cuarto participante confirmado.

El combate comenzó con una combinación de velocidad, técnica y provocaciones entre ambos luchadores. Cleary respondió al juego de Swann con llaves, movimientos aéreos y ataques fuera del ring, pero el exmonarca de TNA comenzó a tomar el control con patadas y castigos directos. La acción aumentó de intensidad cuando Cleary se lanzó entre las cuerdas y más tarde conectó un doble stomp, mientras que Swann contestó con un superkick y un frog splash que estuvo cerca de darle la victoria. Cleary consiguió resistir y volvió a poner en problemas a su rival con un “Irish Goodbye” destroyer, aunque la cuenta tampoco llegó a tres.

La definición llegó después de otro intercambio de ataques en el centro del ring. Swann conectó un cutter desde las cuerdas, castigó nuevamente la cabeza de Cleary y subió a la tercera cuerda para buscar el movimiento definitivo. El estadounidense ejecutó un Fenix Splash y consiguió la cuenta de tres para cerrar el combate. Con el triunfo, Rich Swann avanzó oficialmente al Six-Way Scramble de Bound For Glory, donde competirá por recuperar el Campeonato de la X-Division frente a Aichner, Navarro, Alexander y los dos luchadores que todavía deben obtener su clasificación.

Serrano cobra revancha tras su derrota en parejas ante Hudson

Zoey Serrano se impuso a Harley Hudson en un combate individual que dio continuidad a la rivalidad surgida semanas atrás en la división Knockouts de TNA. Dos semanas antes, Hudson había formado equipo con Indi Hartwell para derrotar a la campeona Xia Brookside y a la propia Serrano, resultado que dejó pendiente un nuevo enfrentamiento entre ambas. La lucha también estuvo rodeada por la tensión entre Hudson y Daria Rae, mientras Serrano apareció acompañada por personal de seguridad de TNA para evitar incidentes fuera del cuadrilátero.

El combate comenzó con Serrano llevando a Hudson a la lona y respondiendo con golpes abiertos durante los primeros intercambios. Hudson consiguió equilibrar la acción con un headlock, un pump kick, un clothesline y varios hip attacks en la esquina, aunque Serrano volvió a tomar el control con un snapmare y una variante de camel clutch. Después de escapar, Hudson recuperó terreno, pero falló un splash que permitió a su rival conectar un suplex y posteriormente un neckbreaker. Serrano buscó entonces una powerbomb, aunque Hudson logró revertirla con una cobertura que se quedó en dos.

La lucha se mantuvo abierta hasta los últimos segundos. Hudson derribó a Serrano y la llevó hacia el apron para conectar un legdrop sobre el borde del ring, pero la respuesta llegó de inmediato. Serrano impactó una patada, seguida de un rodillazo al rostro, antes de preparar la secuencia definitiva. Zoey Serrano conectó el Hell and Back knee strike y cubrió a Harley Hudson para conseguir la cuenta de tres, resultado con el que se quedó con la victoria y tomó revancha por la derrota sufrida en el combate de parejas.

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