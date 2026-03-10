Chucho López estalla y manda un fuerte mensaje para la Liga de Guatemala

El futbolista del conjunto quetzalteco expresó su inconformidad después del empate registrado ante Aurora.

López apuntó a la necesidad de mejorar la infraestructura | IG: jesus__lopez97

Las declaraciones de Jesús “Chucho” López tras el partido entre Xelajú MC y Aurora por la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 generaron repercusión en el fútbol guatemalteco. El mediocampista se refirió al estado del campo de juego del estadio Guillermo Slowing y cuestionó las condiciones en las que se disputan algunos encuentros del campeonato.

El futbolista del conjunto quetzalteco expresó su inconformidad después del empate registrado en esa fecha. Durante su intervención ante los medios, el jugador apuntó directamente a la necesidad de mejorar la infraestructura en el fútbol nacional.

Según explicó, el estado de algunas canchas afecta el desarrollo del juego y limita el rendimiento de los futbolistas. En ese contexto, López dejó un mensaje dirigido a quienes toman decisiones dentro de la competición.

Chucho López cuestiona el estado de las canchas

“No hay que ser mediocres, hay que buscar mejorar. No es por uno, es por los jóvenes. Con canchas tan malas como estas no se puede demostrar porque el balón te pica para todos lados. Si queremos ser mejores, tenemos que empezar por las canchas“.

El mediocampista también comparó distintos escenarios del torneo para explicar las diferencias que perciben los jugadores cuando compiten en distintos estadios del país. Según señaló, existen campos de juego en mejores condiciones dentro de la Liga Nacional: “No es lo mismo venir a jugar en estas canchas que hacerlo en nuestro estadio, en el Pensativo, El Trébol o el Cementos”.

Las palabras del futbolista también incluyeron un llamado a realizar cambios que permitan mejorar el nivel del fútbol guatemalteco. En su opinión, el crecimiento de la liga depende de decisiones estructurales que se tomen a futuro: “Para que el fútbol de Guatemala mejore hay que dar ese paso extra que se necesita“.

Más allá de las críticas planteadas por el jugador, Xelajú MC continúa en la parte alta de la clasificación del Clausura 2026. El equipo dirigido por Roberto Hernández se mantiene en la tercera posición del torneo y sigue dentro del grupo que pelea por los primeros lugares.

A falta de varias jornadas para el cierre de la fase regular, el conjunto quetzalteco continúa sumando puntos y busca mantenerse en zona de clasificación. Mientras tanto, las declaraciones de Chucho López reabrieron el debate sobre las condiciones de los estadios en el campeonato guatemalteco.

