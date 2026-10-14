Hijo de Fishman rompe el silencio tras la muerte de El Búho: ¿Qué fue lo que realmente pasó en Hidalgo?

El luchador habló sobre la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, explicó cómo enfrenta lo sucedido y cuestionó la falta de servicios médicos durante la función

Hijo de Fishman habla en conferencia de prensa | YouTube: Más Lucha

La muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, durante una función de lucha libre en Hidalgo, continúa generando reacciones. A una semana de los hechos, El Hijo de Fishman rompió el silencio y aseguró que nunca tuvo la intención de lastimar al árbitro de 75 años, quien falleció después de recibir una maniobra dentro del cuadrilátero. El luchador también habló sobre las consecuencias personales de lo sucedido y las condiciones de seguridad en las que se desarrolló el evento.

El incidente ocurrió entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de octubre de 2026, en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, ubicado en Mineral de la Reforma, Hidalgo, durante un combate entre El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. El réferi quedó tendido sobre la lona después de recibir un movimiento del luchador y posteriormente se confirmó su fallecimiento. El caso provocó la detención del enmascarado por un posible homicidio culposo, aunque recuperó su libertad el 9 de octubre después de que su defensa alcanzara un acuerdo reparatorio con la familia de la víctima.

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Hijo de Fishman aparece luego de la muerte del Búho: explica qué fue lo que pasó en la función de Hidalgo

El Hijo de Fishman compareció ante los medios de comunicación este miércoles 14 de octubre y expresó sus condolencias a los familiares de Gerardo Germán Pineda. El gladiador sostuvo que lo ocurrido no fue una acción deliberada para provocar lesiones al réferi y recordó que todos los participantes de la lucha libre conocen los riesgos de su profesión. Durante su intervención, reconoció que había convivido con El Búho antes de los acontecimientos y que su intención nunca fue llegar a ese desenlace.

El luchador también se refirió al impacto que ha tenido el fallecimiento en su vida personal: “Lo hecho, hecho está”, expresó al reconocer las consecuencias del incidente. Además, señaló que intenta no prestar atención a los comentarios que circulan en redes sociales, aunque admitió que “no me siento bien” y que la experiencia seguirá presente en su vida. Sus declaraciones representan su versión de lo ocurrido y no constituyen, por sí solas, una conclusión sobre las circunstancias del fallecimiento.

Otro de los puntos que abordó fue la ausencia de servicios médicos durante la función de Hidalgo. El Hijo de Fishman cuestionó a la empresa organizadora por no disponer de ambulancias, personal médico y equipo de emergencia que permitiera atender de inmediato una situación de gravedad. También pidió que las promotoras de lucha libre cuenten con los recursos necesarios para proteger a los luchadores, árbitros y aficionados durante sus espectáculos.

En cuanto a los antecedentes legales, la detención del Hijo de Fishman se produjo después de que las autoridades recibieran el reporte del fallecimiento del réferi. La investigación comenzó bajo la clasificación de posible homicidio culposo, pero el luchador quedó en libertad tras el acuerdo reparatorio.

¿Qué es el Package Piledriver, en qué consiste el peligroso movimiento y diferencias con el martinete?

El Package Piledriver es una variante del piledriver, familia de movimientos conocida en México como martinete, que consiste en levantar al oponente en posición invertida antes de ejecutar una caída controlada. En esta modalidad, el atacante sujeta las piernas y los brazos de su rival para mantener su cuerpo recogido, de ahí el término package, que hace referencia a la posición compacta del luchador que recibe la técnica. El movimiento termina cuando quien lo ejecuta cae sentado, con la cabeza del oponente situada entre sus piernas. Su principal riesgo está relacionado con la presión o el impacto que puede recibir la cabeza y la columna cervical.

La diferencia entre el Package Piledriver y el martinete tradicional está principalmente en la forma de sujetar y acomodar al oponente. En el martinete clásico, el luchador suele sostener al adversario invertido mediante un agarre a la cintura, mientras que en el Package Piledriver mantiene sus extremidades flexionadas y recogidas. Ambas técnicas pertenecen a la familia de los piledrivers y pueden provocar lesiones de gravedad si se ejecutan sin el control necesario. Aunque el martinete está prohibido o sancionado en diferentes reglamentos mexicanos, el tratamiento de sus variantes depende de las disposiciones de cada comisión o empresa.

En el caso de El Búho, distintos reportes identificaron la maniobra como un Package Piledriver o una variante del martinete, aunque no existe una identificación técnica oficial concluyente sobre el movimiento ejecutado. El fallecimiento de Gerardo Germán Pineda también abrió una discusión sobre la aplicación de este tipo de castigos a los réferis, quienes no necesariamente cuentan con la preparación de los luchadores para recibirlos, así como sobre la importancia de disponer de personal médico y protocolos de atención durante las funciones.